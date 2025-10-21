Xbox Next – Microsoft bestätigt Premium-Pläne für die nächste Konsolengeneration

Microsoft hat erstmals konkrete Hinweise zur nächsten Xbox-Generation gegeben, und die klingen nach einem klaren Richtungswechsel. Xbox-Chefin Sarah Bond sprach im Interview mit Mashable über die Zukunft der Marke und bestätigte: „Die nächste Konsole wird ein sehr Premium-, sehr hochwertiges, kuratiertes Erlebnis.“

Das klingt nach mehr als nur einem weiteren Leistungs-Upgrade. Zwischen den Zeilen wird deutlich: Die „Xbox Next“ soll näher an einem Gaming-PC sein als je zuvor, technisch wie funktional.

Xbox denkt in PC-Dimensionen

Gerüchte über eine PC-ähnliche Xbox kursieren schon länger. Bond verweist auf den jüngst vorgestellten Xbox ROG Ally, einen Handheld, der sowohl Xbox- als auch PC-Spiele unterstützt. Genau hier könnte die Reise hingehen: ein System, das klassische Konsolenstruktur mit offener PC-Architektur verbindet.

Ein solches Konzept würde bedeuten: weniger Plattformbarrieren, mehr Freiheit. Spieler könnten theoretisch auf Dienste wie Steam oder Epic Games Store zugreifen, während sie weiterhin im Xbox-Ökosystem bleiben. Das wäre ein radikaler Schritt – einer, den Sony bislang scheut.

Leistungstechnisch dürfte die „Xbox Next“ deutlich oberhalb der aktuellen Generation liegen, wie jüngste Hinweise ergeben. Intern soll Microsoft laut Branchenkreisen ein System anpeilen, das weit über die PS6 hinausgeht, in Leistung, Flexibilität und Preis. Der Fokus liegt klar auf Premium.

Mehr PC, weniger Konsole?

Die spannende Frage bleibt: Wie viel „Konsole“ bleibt übrig, wenn Xbox sich so stark in Richtung PC bewegt? Einerseits könnte Microsoft damit endlich die ewige Trennung zwischen Plattformen auflösen. Andererseits riskiert man, den typischen Konsolen-Charme zu verlieren – Einfachheit, Einheitlichkeit, kein Basteln.

Für PC-Spieler, die sich den Hardware-Stress sparen wollen, wäre das Konzept ideal. Für Puristen, die einfach nur eine Konsole anschalten und loszocken wollen, vielleicht weniger. Diesen Weg sieht der frühere PlayStation-Boss Shuhei Yoshida sogar als zukunftsweisend an. Ob die Strategie am Ende aufgeht, steht auf einem anderen Blatt.

Microsoft macht klar: Die nächste Xbox wird kein Mainstream-Gerät, sondern ein High-End-System für Enthusiasten. Ob das Konzept „Xbox Next“ wirklich aufgeht, hängt davon ab, wie nahtlos PC- und Konsolenwelt verschmelzen. Xbox will scheinbar weg von der klassischen Generationenlogik, hin zu einer Plattform, die alles kann. Und genau das könnte am Ende den größten Unterschied zur PS6 machen.