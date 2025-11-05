Hardware

Xbox Next: Microsoft droht der nächste „TV, TV, TV“-Moment – nur diesmal mit KI

Microsoft plant offenbar eine aggressive KI-Integration in die nächste Xbox. Kritiker warnen: Das erinnert gefährlich an den gescheiterten TV-Fokus der Xbox One.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
Xbox Next Chip Magnus

Wenn bei Microsoft jemand den Stecker zieht, dann meist nicht leise. Laut aktuellen Diskussionen rund um die Xbox Next scheint das Unternehmen erneut an einem Punkt zu stehen, an dem es die eigene Marke retten will, und das diesmal mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Sarah Bond, die aktuelle Xbox-Präsidentin, soll laut Branchenquellen stark dafür eintreten, Xbox enger mit Windows und Microsofts Co-Pilot-System zu verzahnen, wie der Insider Moore’s Law Is Dead im aktuellen Podcast aufgreift. Die Idee besteht darin, Xbox wird zu einem integralen Bestandteil des gesamten Microsoft-Ökosystems zu machen, mitsamt einer eigenen NPU (Neural Processing Unit) für KI-Funktionen. Auf dem Papier klingt das modern und ambitioniert. In der Praxis weckt es allerdings unschöne Erinnerungen.

„TV, TV, TV“ 2.0?

Wer sich noch an den legendären Auftritt zur Xbox One erinnert, weiß, wie schnell Microsoft dazu neigt, das eigene Kerngeschäft aus den Augen zu verlieren. Statt sich auf Spiele zu konzentrieren, wollte man damals das Wohnzimmer erobern, mit TV-Apps, Sprachsteuerung und Kinect-Zwang. Das Ergebnis war ein Imageschaden, von dem sich Xbox bis heute nur mühsam erholt hat.

Genau das droht sich jetzt zu wiederholen, nur dass dieses Mal statt TV-Features die allgegenwärtige KI als Heilsbringer herhalten muss. Wenn intern schon von „Co-Pilot-Integration“ und Windows-Verschmelzung gesprochen wird, ist das weniger ein Fortschritt als ein Versuch, Xbox innerhalb von Microsoft unkündbar zu machen. Das Ziel scheint klar: So tief ins System eingebaut, dass niemand sie mehr abstellen kann.

Spieler wollen Spiele, keine Assistenten

Kritiker warnen, Microsoft dürfe den Fokus nicht erneut verlieren. Sollte also die nächste Xbox-Präsentation tatsächlich in einem „Co-Pilot, Co-Pilot, Co-Pilot“ enden, wäre das der Moment, in dem sich Geschichte wiederholt, diesmal als Farce. Spieler wollen keine KI-Assistenten, die beim Menüscrollen helfen. Sie wollen gute Spiele, stabile Technik und klare Kommunikation.

More Read

Ps5 Pro Power Saver Mode
PS6 mit Disc-Laufwerk wäre eine Klimasünde – physische Spiele 100-mal schädlicher
Xbox Logo Implodes
Xbox-Fans zwischen Frust und Fatalismus: Die Community hat genug
Gears Of War E Day
Gears of War: E-Day – The Coalition bringt den Horror zurück

KI kann im Hintergrund sicher nützlich sein, insbesondere beim Gaming, etwa bei Upscaling oder Performance-Optimierung. Aber sie darf niemals die Bühne übernehmen. Xbox steht ohnehin auf wackeligen Beinen. Nach enttäuschenden First-Party-Releases und einem unklaren Kurs wäre ein weiterer Fokusverlust der letzte Schritt in Richtung Belanglosigkeit.

Wenn Microsoft klug ist, wird aus der kommenden Generation kein „AI-Powerhouse“, sondern eine kompromisslos starke Spieleplattform. Alles andere wäre der zweite große Fehler derselben Art. Und diesmal könnte es keinen Neustart mehr geben.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x