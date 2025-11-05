Xbox Next: Microsoft droht der nächste „TV, TV, TV“-Moment – nur diesmal mit KI

Wenn bei Microsoft jemand den Stecker zieht, dann meist nicht leise. Laut aktuellen Diskussionen rund um die Xbox Next scheint das Unternehmen erneut an einem Punkt zu stehen, an dem es die eigene Marke retten will, und das diesmal mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Sarah Bond, die aktuelle Xbox-Präsidentin, soll laut Branchenquellen stark dafür eintreten, Xbox enger mit Windows und Microsofts Co-Pilot-System zu verzahnen, wie der Insider Moore’s Law Is Dead im aktuellen Podcast aufgreift. Die Idee besteht darin, Xbox wird zu einem integralen Bestandteil des gesamten Microsoft-Ökosystems zu machen, mitsamt einer eigenen NPU (Neural Processing Unit) für KI-Funktionen. Auf dem Papier klingt das modern und ambitioniert. In der Praxis weckt es allerdings unschöne Erinnerungen.

„TV, TV, TV“ 2.0?

Wer sich noch an den legendären Auftritt zur Xbox One erinnert, weiß, wie schnell Microsoft dazu neigt, das eigene Kerngeschäft aus den Augen zu verlieren. Statt sich auf Spiele zu konzentrieren, wollte man damals das Wohnzimmer erobern, mit TV-Apps, Sprachsteuerung und Kinect-Zwang. Das Ergebnis war ein Imageschaden, von dem sich Xbox bis heute nur mühsam erholt hat.

Genau das droht sich jetzt zu wiederholen, nur dass dieses Mal statt TV-Features die allgegenwärtige KI als Heilsbringer herhalten muss. Wenn intern schon von „Co-Pilot-Integration“ und Windows-Verschmelzung gesprochen wird, ist das weniger ein Fortschritt als ein Versuch, Xbox innerhalb von Microsoft unkündbar zu machen. Das Ziel scheint klar: So tief ins System eingebaut, dass niemand sie mehr abstellen kann.

Spieler wollen Spiele, keine Assistenten

Kritiker warnen, Microsoft dürfe den Fokus nicht erneut verlieren. Sollte also die nächste Xbox-Präsentation tatsächlich in einem „Co-Pilot, Co-Pilot, Co-Pilot“ enden, wäre das der Moment, in dem sich Geschichte wiederholt, diesmal als Farce. Spieler wollen keine KI-Assistenten, die beim Menüscrollen helfen. Sie wollen gute Spiele, stabile Technik und klare Kommunikation.

KI kann im Hintergrund sicher nützlich sein, insbesondere beim Gaming, etwa bei Upscaling oder Performance-Optimierung. Aber sie darf niemals die Bühne übernehmen. Xbox steht ohnehin auf wackeligen Beinen. Nach enttäuschenden First-Party-Releases und einem unklaren Kurs wäre ein weiterer Fokusverlust der letzte Schritt in Richtung Belanglosigkeit.

Wenn Microsoft klug ist, wird aus der kommenden Generation kein „AI-Powerhouse“, sondern eine kompromisslos starke Spieleplattform. Alles andere wäre der zweite große Fehler derselben Art. Und diesmal könnte es keinen Neustart mehr geben.