Xbox Next: Microsoft hat die Konsole gerade selbst beerdigt, meint Pachter

Michael Pachter rudert zurück und prophezeit das Ende der Xbox-Hardware mit der Xbox Next. Microsofts Strategie zwischen Game-Pass-Zwang und Multiplattform-Offensive manövriert die Marke in eine Sackgasse, wie der Wedbush Securities-Analyst gegenüber GamesBeat äußert.

Genau das beobachten wir gerade bei Microsoft. Jahrelang war der Game Pass das heilige Kalb, das alles richten sollte – jetzt sieht es laut Pachter so aus, als ob der Dienst der Hardware den Gnadenschuss versetzt.

Die 180-Grad-Wende der Analysten

Michael Pachter, bekannt für seine steilen Thesen, vollzieht eine bemerkenswerte Kehrtwende. Sah er den Game Pass vor einigen Monaten noch bei 200 Millionen Abonnenten, erklärt er die Konsole heute für „tot“. Der Grund: Microsoft hat sich mit der Preisgestaltung und dem Abo-Zwang verzockt.

Der Wechsel auf das 30-Dollar-Modell (Ultimate) ist für viele Gelegenheitsspieler schlichtweg unattraktiv. Wer zahlt 360 Dollar im Jahr für ein „Buffet“, wenn er eigentlich nur zwei oder drei Top-Titel spielen will? Microsoft versucht hier, den Wert der Hardware über ein Abo-Modell zu definieren, entwertet die Konsole aber gleichzeitig, indem immer mehr Exklusivtitel auf anderen Plattformen landen.

Das Dilemma der Xbox Next

Die Gerüchte um eine neue Xbox für 2027 stehen im krassen Widerspruch zur aktuellen Marktrealität. Die Verkaufszahlen der Hardware stagnieren seit Jahren. Warum sollte man in eine Xbox Next investieren, wenn das Herzstück – die Spiele – ohnehin überall verfügbar ist oder hinter einer immer teureren Paywall verschwindet?

Pachters Kritik am „Alles-oder-nichts-Prinzip“ trifft den Kern:

Fehlende Flexibilität: Anstatt Spiele einzeln und günstig über Cloud-Modelle zugänglich zu machen, klammert sich Microsoft an das starre Abo.

Anstatt Spiele einzeln und günstig über Cloud-Modelle zugänglich zu machen, klammert sich Microsoft an das starre Abo. Identitätsverlust: Wenn eine Konsole keine exklusiven Gründe mehr liefert, sie zu besitzen, wird sie zum teuren Briefbeschwerer unter dem Fernseher.

Microsoft wollte die „Netflix-isierung“ des Gaming. Doch während Netflix auf fast jedem Endgerät läuft, ohne dass man eine 500-Euro-Box kaufen muss, verlangt Xbox beides: teure Hardware und ein teures Abo. Das geht auf Dauer nicht gut.

Hardware ohne Daseinsberechtigung?

Microsoft hat die Xbox-Konsole durch den extremen Fokus auf den Game Pass und die Multiplattform-Strategie schleichend entmachtet. Wenn die Xbox Next 2027 erscheint, muss sie mehr sein als nur ein Game-Pass-Abspielgerät. Sonst bleibt am Ende nur ein Software-Publisher übrig, der seine Hardware-Vergangenheit endgültig hinter sich lässt.

Was meint ihr: Würdet ihr euch 2027 noch eine Xbox-Konsole kaufen, wenn alle Spiele auch für PC oder PlayStation erscheinen?