Xbox Next: Microsoft trennt Spiele und Hardware – und das ist kein Zufall

Microsofts Fokus auf Publishing wird immer klarer, und das nicht nur durch teurere Konsolen oder Game-Pass-Abos. Ein neuer Jobtitel verrät nun, wohin die Reise geht: „Gaming Finance Transformation Lead“. Hinter dem sperrigen Namen steckt mehr als nur ein Verwaltungsjob, es ist ein Signal, dass Xbox künftig anders aufgestellt sein wird.

Die Aufgabe umfasst sämtliche Finanzstrukturen der Xbox-Studios zu vereinheitlichen, unabhängig von der Hardware. Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt: Microsoft zieht die Trennlinie zwischen Spieleentwicklung und Konsolenbusiness.

Weg vom Konsolendenken, hin zum Plattformmodell

Die Stellenausschreibung spricht von einer „harmonisierten Finanzarchitektur“ über alle Studios hinweg, um Budgets, Prognosen und Berichte zu zentralisieren. Übersetzt heißt das: Xbox soll als geschlossener Software- und Publishing-Kosmos funktionieren, egal ob auf Series X|S, PC oder PlayStation.

Das passt zu Microsofts jüngstem Kurs. Schon die Preiserhöhungen für Game Pass und Konsolen, die Outsourcing-Gerüchte rund um Hardwarefertigung und der Ausbau des Multiplattform-Geschäfts (etwa mit Sea of Thieves oder Hi-Fi Rush auf anderen Systemen) zeigen: Xbox denkt längst über die eigene Box hinaus.

Xbox Next: Der Name bleibt, die Bedeutung ändert sich

„Xbox Next“ könnte also weniger eine neue Konsole, sondern vielmehr eine neue Ära meinen – eine, in der Microsofts Spielemarke endgültig plattformagnostisch agiert. Die neue Finanzrolle soll dafür sorgen, dass alle Studios nach denselben Regeln spielen, unabhängig davon, auf welcher Hardware das Ergebnis läuft.

Ob das bedeutet, dass Xbox sich langfristig aus dem Hardwaregeschäft zurückzieht, bleibt offen. Doch die Weichen sind gestellt: Microsoft will mehr Kontrolle über Inhalte, weniger Abhängigkeit von Geräten. Das Ziel ist klar – Umsatz über Spiele, nicht über Konsolen.

Microsofts „Gaming Finance Transformation Lead“ mag wie eine interne Randnotiz wirken, ist aber ein Schlüsselsignal. Xbox Next steht für den Übergang vom Konsolenhersteller zum globalen Publisher. Für Spieler bedeutet das mehr Zugänglichkeit, aber auch das Ende eines klar abgegrenzten Xbox-Kosmos.