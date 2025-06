Xbox Next: Microsoft überlässt das Feld Sony und Nintendo

Microsoft verabschiedet sich vom klassischen Konsolenmodell und setzt stattdessen auf ein offenes Ökosystem. Was bedeutet das für die Zukunft der Xbox? Faktisch überlassen sie den traditionellen Konsolenmarkt damit allein Sony und Nintendo.

Microsofts neue Xbox-Strategie: Flexibel, offen, aber ohne klare Kante

Wer heute über die nächste Xbox spricht, redet nicht mehr nur über eine neue Konsole. Microsoft hat offiziell bestätigt, dass man in Zukunft stärker auf ein hardwareübergreifendes Ökosystem setzen will – mit AMD an der Seite und Windows als Herzstück. Die Zeiten, in denen eine einzelne Konsole der Mittelpunkt des Xbox-Universums war, scheinen endgültig vorbei.

In einem kurzen Video kündigte Xbox-Präsidentin Sarah Bond am gestrigen Dienstag an, dass Microsoft und AMD künftig noch enger zusammenarbeiten wollen – Ziel sei die Entwicklung leistungsfähiger und KI-gestützter Chips für zukünftige Geräte. Das klingt technisch, ist aber strategisch weit größer: Microsoft will nicht mehr die Xbox bauen, sondern viele verschiedene Xbox-Erfahrungen ermöglichen – auf PC, Handhelds, Cloud und vielleicht sogar Geräten anderer Hersteller.

Kein Konsolenkrieg mehr: Microsoft zieht sich zurück – elegant oder resigniert?

Was auf den ersten Blick wie Innovation aussieht, könnte auch ein Eingeständnis sein: Microsoft hat in zwei Generationen hintereinander gegen Sony verloren. Die Xbox One war ein Fehlschlag, die Xbox Series X|S bleibt trotz guter Hardware klar hinter den Verkaufszahlen der PS5 zurück. Statt den nächsten Versuch zu wagen, Sony mit einer neuen Konsole einzuholen, geht Microsoft lieber einen anderen Weg – und macht sich damit zu etwas, das sie historisch nie sein wollten: einem Plattformanbieter.

Einige würden sagen: ein cleverer Move. Wer sich nicht länger auf eine einzelne Hardware-Generation festlegt, um Spiele zu verkaufen, hat mehr Optionen. Cloud-Gaming, lizenzierte Xbox-Handhelds von Drittherstellern, ein Xbox-Launcher für Windows – all das passt in dieses neue Bild. Und vor allem: weniger Druck, eine einzelne Konsole verkaufen zu müssen.

Ob das auch bedeutet, dass Xbox-Titel künftig noch stärker auf andere Plattformen wandern – etwa auf PlayStation – ist offen. Aber ausgeschlossen ist es nicht. „Starfield“ oder das nächste Halo auf PS5? In Microsofts neuer Logik wäre das ein Gewinn. Denn Umsatz durch Software wiegt am Ende mehr als Prestige durch Exklusivität. Und irgendwie müssen die Milliarden, die sie in den vergangenen Jahren für Studios und Publisher ausgegeben haben, auch wieder rein kommen. Das wird sicher nicht auf einer einzelnen Plattform passieren, die schon feiert, wenn sie in einem Nebensatz erwähnt wird.

Xbox 2028? Viel Raum für Spekulation – aber wenig Relevanz für Sony und Nintendo

Laut internen Microsoft-Dokumenten zielt man derzeit auf das Jahr 2028 für die nächste große Xbox-Veröffentlichung. Doch selbst das wirkt angesichts der neuen Strategie eher wie ein Platzhalter. Microsoft könnte theoretisch auch schon in einem Jahr starten, wenn ihr neues Xbox-Ökosystem schnell die Marktreife erreicht. Was da genau kommt – eine Konsole, ein modulares Gerät, ein Streaming-Stick – ist vollkommen offen – aber der ROG Xbox Ally X dürfte ein erster Vorgeschmack darauf sein. Wichtig ist vor allem: Es wird nicht mehr um eine Box gehen, sondern um das System dahinter.

Sony und Nintendo dürften diese Entwicklung mit gewisser Erleichterung beobachten. Die eine Partei bleibt beim klassischen Konsolenmodell mit klaren Plattformgrenzen – und wird damit auch weiterhin der erste Anlaufpunkt für Core-Gamer sein, die Wert auf klare Hardware-Generationen und exklusive Erlebnisse legen. Die andere setzt weiterhin auf das erfolgreichste Handheld-Konzept seit dem Game Boy. Microsoft? Macht jetzt eben Windows-Gaming mit Xbox-Logo.

Letztlich könnte das sogar allen nützen: Xbox-Fans bekommen mehr Freiheit, PC-Spieler profitieren von besseren Tools, und PlayStation-Nutzer dürfen sich womöglich auf Day-One-Releases großer Xbox-Spiele freuen – wenn Microsoft diesen Schritt wirklich konsequent geht. Aber genau da liegt noch viel Unsicherheit.

Denn trotz aller Offenheit bleibt die Kernfrage: Wann ist Xbox wirklich bereit, Exklusivität loszulassen? Und wie viele Schritte geht man in Richtung „jeder auf jedem Gerät“, bevor der eigene Markenkern verwässert? Microsofts neue Xbox-Strategie wirkt mutig, aber auch wie ein Ausstieg durch die Hintertür. Die klassische Konsolenwelt gehört Sony und Nintendo. Xbox wird zum Service.

Jetzt seid ihr dran: Seht ihr darin die Zukunft des Gamings – oder ein leises Scheitern?