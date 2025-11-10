Featured

Xbox Next: Microsoft vereint PC und Konsole mit neuen Entwickler-Tools

Microsoft startet mit Xbox Next den nächsten Schritt zur Plattform-Vereinigung: Neue Tools wie GameInput API und PlayFab Game Saves machen es möglich.

Xbox Next Chip Magnus

Microsoft macht ernst mit seiner Vision einer einheitlichen Gaming-Plattform. Für die Xbox Next führt der Konzern neue Entwicklungswerkzeuge ein, die PC und Konsole technisch enger zusammenbringen sollen.

Entwickler erhalten mit dem Oktober-Update 2025 Zugriff auf Tools wie PlayFab Game Saves, GameInput API und den neuen Xbox Game Package Manager, allesamt Bausteine, die das Xbox-Play-Anywhere-Konzept praktisch erweitern.

Spielen ohne Grenzen

Die GameInput-API sorgt dafür, dass Spiele künftig nahtlos zwischen Controller, Maus und Tastatur wechseln können, inklusive Unterstützung für Custom-Controller. Für Studios bedeutet das weniger Anpassungsarbeit, einheitlicher Code, geringere Latenz. Wer auf Xbox spielt, soll dasselbe Gefühl haben wie auf PC, nur ohne die üblichen Kompromisse.

Noch spannender wird’s bei PlayFab Game Saves. Hier verspricht Microsoft, Spielstände endlich wirklich plattformübergreifend nutzbar zu machen. Egal ob Xbox, PC oder sogar Steam-Version: Einmal gespeichert, überall weiterspielen. Konflikte zwischen verschiedenen Speicherständen sollen automatisch gelöst werden, selbst Offline-Spielstände sind berücksichtigt.

Die Zukunft heißt Windows auf der Konsole

Hinter den Kulissen deutet alles auf eine tiefere Verschmelzung von Windows und Xbox hin. Der neue Cross-Platform Game Runtime erlaubt es, dass PC-Spiele Xbox-Dienste wie Authentifizierung direkt ansprechen. Kombiniert mit Gerüchten, dass das Betriebssystem der nächsten Konsole ein vollwertiges Windows sein wird, ergibt das Bild immer mehr Sinn. Die Xbox Next wird sehr wahrscheinlich eine offene Plattform, vielleicht sogar mit nativer Unterstützung für Stores wie Steam oder Epic.

Natürlich bleibt das vorerst Spekulation. Aber dass Microsoft den Entwicklern nun schon Tools an die Hand gibt, um solche Szenarien vorzubereiten, ist kein Zufall. Wenn das Konzept aufgeht, könnte die Xbox Next der erste echte „Hybrid-PC“ fürs Wohnzimmer werden.

Microsofts Strategie ist immer nachvollziehbar und zeigt seit Wochen in die gleiche Richtung. Statt Konkurrenz zwischen PC und Xbox zu fördern, soll alles in einem Ökosystem zusammenlaufen. Für Spieler klingt das nach Komfort pur, für Entwickler nach weniger Aufwand. Entscheidend wird sein, wie offen die nächste Xbox tatsächlich wird, und ob ein Preis von mutmaßlich über 1000 US-Dollar den Markt nicht eher abschreckt als begeistert.

