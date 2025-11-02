Xbox Next: Microsoft wagt den mutigen Schritt, werden PlayStation und Nintendo folgen?

Microsoft geht einen Schritt, den bisher niemand ernsthaft gewagt hat. Mit der Xbox Next bringt der Hersteller vermutlich einen Ultra-High-End-PC/Konsolen-Hybrid auf den Markt. Laut Informationen des Brancheninsiders Moore’s Law is Dead kombiniert dieser ein Zen6-SoC mit einer Grafikeinheit, die 68 Compute Units nutzt, deutlich mehr als die PS5 Pro und vermutlich auch schneller als die PS6.

Das ist nicht einfach ein Konsolennachfolger, sondern ein mutiger Vorstoß in ein bisher undefiniertes Segment zwischen PC und Konsole. Die Xbox Next soll dabei nicht nur aktuelle Spiele auf höchstem Niveau darstellen, sondern auch die Abwärtskompatibilität früherer Xbox-Generationen gewährleisten. Für Gamer, die ihre alten 360- oder Xbox-One-Titel noch besitzen, könnte das ein echter Gewinn sein.

Warum PlayStation und Nintendo nicht mitmachen

Sony und Nintendo könnten theoretisch ähnliche Geräte entwickeln, zeigen jedoch kein Interesse. PlayStation fährt mit der PS5 weiterhin eine konservative Strategie. Optimierte Hardware mit starker First-Party-Integration und minimalen Risiken. Nintendo wiederum verfolgt weiterhin sein eigenes Ökosystem mit Switch-ähnlichen Hybrid- und Handheld-Konsolen.

Beide Hersteller meiden bewusst den riskanten Mix aus Ultra-High-End-Leistung, PC-Kompatibilität und komplexer Abwärtskompatibilität, den Microsoft mit ihrem Ansatz demonstriert. Stattdessen setzt man hier auf ein cleveres Hardware-Design, das seine Ziele auf andere Weise erreicht. Wer hingegen bereit ist, Grenzen zu verschieben, das ist aktuell nur Microsoft.

Valve als potenzieller Herausforderer

Valve könnte mit SteamOS-basierten Hybridgeräten reagieren. Laut Insidereinschätzungen ist es jedoch fraglich, ob Valve die Abwärtskompatibilität so umsetzen kann wie Microsoft. Die Xbox Next profitiert von einem DRM-geschützten Windows-Modus, der es erlaubt, alte Xbox-Titel weiterhin zu spielen – ein Feature, das langjährige Xbox-Fans belohnt. Ein direkter Konkurrenzkampf könnte zwar entstehen, doch Xbox hat hier einen klaren Vorteil im Hinblick auf Nutzerbindung.

Die Einführung der Xbox Next setzt jedoch Pre-Built-PCs unter Druck. Hersteller von vorgefertigten Systemen werden sich neu positionieren müssen, da optimierte Hybridgeräte den Preis-Leistungs-Vorteil zurück in die Hände der Produzenten legen. Für PC-Gamer bedeutet das bessere Angebote und eine größere Auswahl an leistungsstarken, speziell abgestimmten Systemen. Für Xbox-Fans zeigt die kommende Generation vor allem, dass Microsoft bereit ist, Risiken einzugehen, während PlayStation und Nintendo weiterhin auf klassische Strategien setzen.

Microsoft versucht hier was Neues: PC-Power mit Konsolen-Komfort und Abwärtskompatibilität. Falls die Gerüchte stimmen, könnte das funktionieren. Oder grandios scheitern. Kommt drauf an, was das Ding kostet und ob Entwickler mitspielen.

High-End-PC und Konsole gleichzeitig, dazu alte Xbox-Titel spielbar, klingt jedenfalls gut auf dem Papier. Sony und Nintendo werden sich das erst mal in Ruhe angucken. Warum auch das Risiko eingehen, wenn Microsoft es für sie testet?