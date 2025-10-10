Xbox Next: Microsofts Planlosigkeit in Reinform

Wenn selbst Branchengrößen die Fassung verlieren, ist das selten ein gutes Zeichen. In der aktuellen Folge von IGN Next Gen Console Watch bringen Damon Hatfield, Ryan McCaffrey und Max Scoville die aktuelle Xbox-Lage ziemlich genau auf den Punkt: Microsoft hat den Überblick verloren.

Was früher eine klare Vision war – „Power your dreams“, eine starke Hardware, fette Exklusivtitel, Game Pass als Bonus – wirkt heute wie ein Sammelsurium aus widersprüchlichen Entscheidungen. Die Hosts sprechen von einem „Identitätsproblem“ der Xbox, und das trifft es. Microsoft weiß nicht mehr, wofür die Marke eigentlich steht.

Game Pass: Vom Heilsbringer zum Rechenexempel

Der Game Pass war einst Microsofts Trumpf. Doch laut IGN kippt die Stimmung. Ryan McCaffrey nennt die jüngste Preiserhöhung um satte 50 % „eine gefährliche Wette“. Laut jüngsten Daten spielen über 70 % der Nutzer nur ein bis zwei Spiele pro Monat, obwohl Microsoft den Dienst mit über 70 Day-One-Titeln bewirbt.

IGN sieht darin ein Vertrauensproblem: Microsoft verlässt sich darauf, dass Spieler den Preis schon irgendwie schlucken. Doch hier ist man sich einig: Das Vertrauen der Community ist endlich. Hatfield nennt es „eine klassische Microsoft-Bewegung: Man redet von Zugänglichkeit, bis die Buchhaltung das Gegenteil diktiert“.

Am Ende läuft es auf Folgendes hinaus: Wenn du vor Spielern „Flexibilität“ predigst und dann ihre monatlichen Kosten verdoppelst, verlierst du die moralische Grundlage für jede weitere Rechtfertigung.

Hardware: Microsoft dementiert – doch niemand glaubt’s

Als erste Gerüchte über das Ende der dedizierten Xbox-Hardware auftauchten, war der Aufschrei groß. Leaks, wonach Microsoft künftig keine klassischen Konsolen mehr entwickeln, sondern auf eine Art Hybrid-System setzen will, eine Mischung aus Konsole, PC und Cloud-Gerät.

Zwar reagierte Microsoft prompt und erklärte offiziell, man werde weiterhin „in zukünftige, von Xbox entwickelte und gebaute Konsolen investieren“. Doch wie IGN trocken bemerkt: „Wenn du dich öffentlich rechtfertigen musst, ist das Vertrauen bereits weg.“

Die jüngsten Entwicklungen werden als Zeichen einer internen Orientierungslosigkeit interpretiert. Während Sony mit der PS5 Pro gezielt in die Mitte des Konsolenzyklus investiert, wirkt Microsofts Strategie wie ein Versuch, alles gleichzeitig zu sein – PC, Konsole, Cloud-Service, Publisher.

Die Hybridkonsole: Technisch spannend, praktisch riskant

IGNs Diskussion über die vermeintliche Hybridkonsole ist einer der interessantesten Punkte. Max Scoville nennt die Idee „technisch faszinierend, aber ein Alptraum für Entwickler“. Wenn Xbox-Spiele künftig im Grunde PC-Builds sind, die auf verschiedene Hardwarevarianten skaliert werden, wird das unweigerlich zu Performance-Problemen führen.

Das wäre dann das Ende des Konsolenversprechens, ein System, das einfach funktioniert. Denn wenn Xbox zum offenen System wird, gibt es keine feste Zielhardware mehr, keine Garantie für Stabilität. Statt sauber optimierte Konsolenversionen zu liefern, würden Entwickler faktisch PC-Versionen auf Box-Level runterbrechen.

Das Paradoxon: Microsoft optimiert für die Konkurrenz

Zusätzlich gibt es da noch einen Punkt, der fast schon absurd wirkt: Auch wenn Microsoft intern die dedizierte Xbox-Entwicklung einstellt, müssen sie für PS6 weiterhin optimieren, allein schon, weil dort der größere Markt ist.

Bethesda, Activision und die hauseigenen Studios werden also weiterhin auf Sonys Hardware abgestimmte Versionen produzieren, während die Xbox selbst zur Nebenplattform verkommt. Ryan McCaffrey bringt es auf den Punkt: „Wenn du mehr Aufwand für deinen größten Konkurrenten betreiben musst als für deine eigene Plattform, hast du etwas grundsätzlich falsch gemacht.“

Orientierungslos im Ökosystem

IGN fasst das Dilemma elegant zusammen: Microsoft redet von „Ökosystemen“, „Zugänglichkeit“ und „Spielerfreiheit“. Alles schöne Buzzwords, aber sie ersetzen keine Richtung. Phil Spencer wirkt dabei wie jemand, der auf einer Bühne über Visionen spricht, während hinter ihm die Struktur einstürzt. Microsoft will überall sein und endet nirgendwo. Der Versuch, sich über Services statt Hardware zu definieren, klingt modern, riecht aber nach Resignation.

Die gesamte Analyse trifft den Kern: Die Xbox steckt in einer Identitätskrise, und die Hybridkonsole ist kein Befreiungsschlag, sondern ein Symptom. Microsoft scheint vergessen zu haben, was eine Konsole ausmacht – klare Hardware, saubere Optimierung, exklusive Erlebnisse.

Die nächsten Monate werden zeigen, ob Microsoft den Kurs noch korrigiert oder ob die Xbox Next zur „Windows Box“ wird, ein Gerät, das alles kann, aber niemand wirklich braucht. Wenn man selbst nicht weiß, wofür man steht, ist jedes neue Produkt nur ein weiteres Symptom – kein Neuanfang.