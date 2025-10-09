Xbox Next mit 110 TOPS – vollständige Specs geleakt – der „Magnus“-Chip sprengt alle Grenzen

Während Sony mit der PlayStation 6 angeblich an mehr Effizienz und leisere Kühlung denkt, zieht Microsoft offenbar eine andere Karte: rohe Power und Offenheit. Unter dem Codenamen „Xbox Magnus“ entsteht laut neuesten technischen Leaks der bisher größte Konsolen-Chip aller Zeiten, und gleichzeitig ein Versuch, die Xbox stärker in den PC-Markt zu integrieren.

Das Ziel ist klar: Schluss mit der Trennung zwischen Wohnzimmerkonsole und Gaming-PC. Die nächste Xbox soll beides sein – ein leistungsstarkes Spielgerät und ein kompaktes Windows-System. Ob das Vor- oder Nachteile haben wird, ist derzeit offen.

Der größte Konsolen-Chip der Welt

Magnus ist laut dem Insider Moore’s Law Is Dead ein Monster: 408 mm² Chipfläche, gefertigt im 3-nm-Verfahren bei TSMC, also auf Augenhöhe mit kommenden High-End-GPUs. Das ist 13 % größer als der Chip der Xbox Series X und sogar 46 % größer als das, was man aus dem PlayStation 6-Umfeld hört.

Technisch setzt Microsoft demnach auf ein Dual-Chiplet-Design, also zwei getrennte Bausteine, die gemeinsam arbeiten. Der kleinere SoC-Chip (144 mm²) enthält CPU, I/O-System, Video-Engine und eine dedizierte KI-Einheit. Der größere GPU-Chip (264 mm²) ist mit Desktop-Radeon-Grafikkarten verwandt und dürfte entsprechend leicht skalierbar sein, ein klarer Vorteil für Updates oder spätere Revisionen.

Zen 6, RDNA 5 und eine NPU mit 110 TOPS

Im Herzen arbeitet eine Zen-6-CPU mit bis zu 11 Kernen (3 Zen 6 + 8 Zen 6C) und 12 MB L3-Cache. Dazu kommt eine RDNA-5-GPU mit 70 Compute Units (davon 68 aktiv), aufgeteilt in vier Shader-Engines. Ein 24 MB großer L2-Cache soll Engpässe bei der Speicherbandbreite reduzieren.

Gespeist wird das Ganze über einen 192-Bit-Bus mit bis zu 48 GB GDDR7-RAM – genug, um sich mit einem PC der oberen Mittelklasse zu messen.

Besonders spannend ist aber die integrierte XDNA 3-NPU, die auf 110 TOPS KI-Leistung kommt. Im Sparmodus sind es immer noch 46 TOPS bei gerade einmal 1,2 Watt. Das ist ein klares Signal: Microsoft will künstliche Intelligenz künftig direkt in Spiele, Streaming oder Upscaling einbinden, ohne Cloud-Abhängigkeit.

250 bis 350 W Leistungsaufnahme, eine neue Liga

Der Nachteil: So viel Power zieht Strom. Mit 250 bis 350 W Leistungsaufnahme spielt Magnus eher in der Liga von Mini-PCs als von Konsolen. Die Xbox Next wird also effizient gekühlt werden müssen, sonst droht ein zweiter Series X-Kühlschrank-Moment.

Dafür könnte sie deutlich flexibler sein. Der Fokus liegt laut internen Zielen weniger auf reinem 4K-Rendering, sondern auf höheren Framerates, variablem Energiemanagement und PC-ähnlicher Anpassbarkeit. In der Theorie wären 4K-144 Hz-Gaming oder starkes Raytracing ohne Auflösungsopfer möglich, je nachdem, welche Leistung Microsoft freigibt.

Zwischen Luxus-Konsole und Gaming-PC

So ein Chip ist teuer. Entsprechend realistisch ist ein Startpreis zwischen 800 und 1.200 US-Dollar, je nach Ausstattung. Das klingt zunächst happig für eine Konsole, wäre aber im Vergleich zu gleich starken Gaming-Laptops oder Mini-PCs geradezu günstig.

Microsofts Idee ist eine Hybrid-Plattform, die sich sowohl als Next-Gen-Konsole wie auch als vollwertiges Windows-System nutzen lässt. Spiele, Apps, Streaming, Office – alles auf einem Gerät. Damit könnte die Xbox Next erstmals ernsthaft den PC-Markt herausfordern und gleichzeitig OEM-Herstellern wie ASUS oder MSI Druck machen, deren überteuerte Prebuilts längst ein eigenes Meme geworden sind.

Laut aktuellen Entwicklungsinformationen ist der Release 2027 geplant. Die Fertigung soll 2026 anlaufen, während die Produktion der Xbox Series S | X schrittweise ausläuft. Entgegen mancher Gerüchte ist Magnus also nicht gestrichen, sondern in vollem Gange. Nur ein geplanter ARM-basierter Xbox-Handheld wurde angeblich gecancelt.

Offiziell ist hiervon natürlich nichts, aber für spannende Diskussionen reicht es allemal. Wäre eine solche Hybridkonsole für euch interessant?