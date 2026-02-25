Xbox Next: Neue Hardware soll bald enthüllt werden

Die Führungsspitze von Xbox hat gewechselt, und das ist mehr als eine Personalie. Nach dem Rücktritt von Phil Spencer übernimmt Asha Sharma die Leitung der Gaming-Sparte bei Microsoft. Und sie spricht offen über neue Hardware. Für die Xbox Next wird es bald konkret, denn Microsoft möchte schon bald neue Hardware vorstellen.

Das ist insofern spannend, als Microsoft zuletzt stärker auf Services, Cloud und Multiplattform-Veröffentlichungen gesetzt hat, während die Hardware-Umsätze unter Druck standen. Sharma machte direkt zu Beginn klar, dass die Marke „Xbox” und neue Hardware wieder mehr in den Mittelpunkt rücken sollen.

Der Neustart beginnt bewusst mit der Konsole

Sharma formuliert ihr Ziel als „Return to Xbox“ und meint damit ausdrücklich die Rückbesinnung auf die Konsole. Sie weiß, dass viele Spieler seit zwei Jahrzehnten Geld und Zeit in das Ökosystem investiert haben. Diese Aussage ist kein Zufall, sondern eine Ansage an eine Community, die sich zuletzt gefragt hat, ob Xbox langfristig nur noch Publisher sein will.

Genau hier setzt auch Matt Booty an. Als neuer Chief Content Officer betont er, dass Xbox strukturell auf First-Party ausgerichtet sei und nicht bloß Spiele auf fremde Plattformen verteilen wolle. Das klingt wie eine interne Kampfansage gegen die Wahrnehmung, Microsoft ziehe sich schrittweise aus dem Hardware-Geschäft zurück.

Die Xbox Next dürfte kein halbherziges Update werden, sondern ein gesetztes Statement. Ob es sich um klassische High-End-Hardware, eine modulare Lösung oder eine stärkere Cloud-Integration handelt, bleibt offen. Fakt ist nur, dass Microsoft investiert – Sharma spricht von kommenden Ankündigungen.

Multiplattform bleibt Realität, Exklusivität bleibt Ausnahme

Wer jetzt auf eine radikale Abkehr vom Multiplattform-Kurs hofft, wird enttäuscht. Sharma macht deutlich, dass Xbox weiterhin Spiele auch außerhalb der eigenen Hardware anbieten will. Das ist wirtschaftlich logisch. Software generiert Marge, Hardware nicht zwingend.

Für die Xbox Next entsteht daraus ein Spannungsfeld. Wenn First-Party-Titel gleichzeitig oder zeitnah auf anderen Systemen erscheinen, muss die Konsole technisch oder funktional überzeugen. Leistung, Services, Ökosystem – irgendetwas muss klaren Mehrwert liefern, sonst bleibt die Hardware nur optional.

Genau hier liegt das Risiko. Große Worte über „Rebellion“ und „Überraschung“ klingen gut, aber sie ersetzen kein klares Produktversprechen. Xbox hat in der Vergangenheit mehrfach Strategiewechsel durchlaufen. Vertrauen gewinnt man nicht mit Interviews, sondern mit Hardware, die im Alltag überzeugt.

Zwischen Aufbruch und Vertrauensfrage

Sharma sagt selbst: „Proof over promise.“ Das ist der richtige Ansatz. Nach Jahren mit schwankender Hardware-Performance und Fokus auf Abosysteme braucht Xbox greifbare Ergebnisse. Ein klares Bekenntnis zur Konsole kann die Marke stabilisieren und Kernspieler zurückholen. Eine starke Xbox Next würde Wettbewerb erzeugen, was am Ende allen nützt.

Die Xbox Next ist aktuell eine Ankündigung ohne Details, aber sie kommt vielelleicht zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt zählt nicht das Narrativ vom Comeback, sondern die Frage, ob Microsoft liefert.