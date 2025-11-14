Manchmal frage ich mich, ob Microsoft bei Xbox Next heimlich die Schaltkreise durch Schokolade ersetzt hat. Hardware-Verkäufe am Boden, und plötzlich spielt man den feinen Multiplattform-Liebling? Willkommen in der neuen Realität.

Reggie Fils-Aimé, früher Nintendo of America-Boss, sieht es klar. Wer auf der großen Bühne bleiben will, muss mit den Ex-Konkurrenten tanzen. PS5- und Switch-Nutzer freuen sich – wir bekommen Indiana Jones, Halo ist kein Exklusiv-Geheimnis mehr.

Warum Multiplattform kein Verrat ist

Klingt wie ein Marketing-Spin? Klar, aber hier ist die Realität. Xbox verkauft gerade so viele Konsolen wie ein kleiner Eisstand im Winter. Software ist jetzt der Haupttreiber. Statt verzweifelt zu kämpfen, macht Microsoft das Offensichtliche – multiplattformige Spiele, die jeder zocken kann. Indiana Jones hat auf PS5 besser performt besser als auf Xbox, ein Wink mit dem Controller: Wenn ihr die Kohle sehen wollt, öffnet die Türen.

Reggie schlägt vor: Sony und Nintendo sollten helfen, Microsofts Software auf ihre Plattformen zu bringen. Minecraft auf Switch kennen wir alle, ein kleiner Vorgeschmack, was möglich wäre, wenn Xbox ernsthaft ins Nintendo-Universum vordringt. Warum also die Nase rümpfen, wenn es doch allen Geld bringt?

Xbox Next-Hardware: Für Hardcore oder Hedgefonds?

Und doch, die Konsole lebt weiter. Microsoft plant eine „Xbox Next“-Generation, die mehr Hybrid als Hardware ist, und über 1000 US-Dollar kosten soll. Klingt nach einem Gerät für Technik-Enthusiasten oder Sammler seltener Aktien. Die Casual-Gamer? PS6, wenn die für rund 600 Euro kommt, wird wieder der einfache Weg. Xbox Next als Multiplattform-Publisher zu sehen, ist also auch ein cleverer Schachzug. Wer nicht in den Hardware-Ring steigen will, kriegt trotzdem Microsoft-Spiele.

Die Konsolenkriege sind tot, lang lebe die Software! Xbox hat sich aus der direkten Konkurrenz verabschiedet, macht multiplattformige Spiele und hofft, dass Sony und Nintendo freundlich winken. Reggie Fils-Aimé hat recht: Die Zukunft hängt davon ab, wie weit man die eigenen Titel auf fremden Plattformen öffnet. Für uns Spieler heißt das: mehr Auswahl, weniger Fanboy-Geknurre, und vielleicht ein kleines Lächeln über die Marketing-Show, die Microsoft mit einem Augenzwinkern präsentiert.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – aber sie dürfen gerne diskutiert werden.