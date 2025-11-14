Xbox Next: Warum Microsoft jetzt Playstation und Nintendo zum Überleben braucht

Manchmal frage ich mich, ob Microsoft bei Xbox Next heimlich die Schaltkreise durch Schokolade ersetzt hat. Hardware-Verkäufe am Boden, und plötzlich spielt man den feinen Multiplattform-Liebling? Willkommen in der neuen Realität.
Reggie Fils-Aimé, früher Nintendo of America-Boss, sieht es klar. Wer auf der großen Bühne bleiben will, muss mit den Ex-Konkurrenten tanzen. PS5- und Switch-Nutzer freuen sich – wir bekommen Indiana Jones, Halo ist kein Exklusiv-Geheimnis mehr.
Warum Multiplattform kein Verrat ist
Klingt wie ein Marketing-Spin? Klar, aber hier ist die Realität. Xbox verkauft gerade so viele Konsolen wie ein kleiner Eisstand im Winter. Software ist jetzt der Haupttreiber. Statt verzweifelt zu kämpfen, macht Microsoft das Offensichtliche – multiplattformige Spiele, die jeder zocken kann. Indiana Jones hat auf PS5 besser performt besser als auf Xbox, ein Wink mit dem Controller: Wenn ihr die Kohle sehen wollt, öffnet die Türen.
Reggie schlägt vor: Sony und Nintendo sollten helfen, Microsofts Software auf ihre Plattformen zu bringen. Minecraft auf Switch kennen wir alle, ein kleiner Vorgeschmack, was möglich wäre, wenn Xbox ernsthaft ins Nintendo-Universum vordringt. Warum also die Nase rümpfen, wenn es doch allen Geld bringt?
Xbox Next-Hardware: Für Hardcore oder Hedgefonds?
Und doch, die Konsole lebt weiter. Microsoft plant eine „Xbox Next“-Generation, die mehr Hybrid als Hardware ist, und über 1000 US-Dollar kosten soll. Klingt nach einem Gerät für Technik-Enthusiasten oder Sammler seltener Aktien. Die Casual-Gamer? PS6, wenn die für rund 600 Euro kommt, wird wieder der einfache Weg. Xbox Next als Multiplattform-Publisher zu sehen, ist also auch ein cleverer Schachzug. Wer nicht in den Hardware-Ring steigen will, kriegt trotzdem Microsoft-Spiele.
Die Konsolenkriege sind tot, lang lebe die Software! Xbox hat sich aus der direkten Konkurrenz verabschiedet, macht multiplattformige Spiele und hofft, dass Sony und Nintendo freundlich winken. Reggie Fils-Aimé hat recht: Die Zukunft hängt davon ab, wie weit man die eigenen Titel auf fremden Plattformen öffnet. Für uns Spieler heißt das: mehr Auswahl, weniger Fanboy-Geknurre, und vielleicht ein kleines Lächeln über die Marketing-Show, die Microsoft mit einem Augenzwinkern präsentiert.
Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – aber sie dürfen gerne diskutiert werden.
Überleben? Microsoft stellt die Cloud-Infrastruktur von Sony. Sie sind neben Google, Amazon etc. die größte Gefahr für Monopolisierung in vielen Teilen der IT-Branche. Und was sie gerade tun ist einen Pradigmenwechsel im Konsolen-Segment zu erzwingen, der ihr Geschäftsmodell gegenüber der Konkurrenz begünstigt.
Genau so sieht es aus. Microsoft hat sich bewusst dafür entschieden und mit dem start des gamepass alles genau da hin gelenkt. Sie hätten jetzt auch eine gut laufende Konsole mit exklusivspielen haben, die nur bei Ihnen und am PC herauskommen wollten sie aber nicht! Und dazu kommt, dass sie massenhaft Studios alte ehrwürdige Marken und Entwickler aufkaufen, die Vielfalt im Markt damit komplett ausdünnen ein komplettes Monopol erschaffen haben und sich jetzt zusätzlich auf den anderen Konsolen breit machen bzw Plattformen (PC ist ja auch der Fall) dann dazu noch der Punkt den du erwähnt hast mit der ganzen Cloud Struktur… Microsoft ist wie ein Geschwür was ich im ganzen Gaming Bereich und eigentlich im gesamten IT-Bereich ausgebreitet hat und versucht alles zu übernehmen schon ironisch, dass bei Halo 1 wirklich um die Flat gegen die wirklich Zombie mäßig alles übernehmen und versuchen parasitär alles Leben zu absorbieren. Knapp über 20 Jahre später und Microsoft macht genau das mit der gesamten Kultur, it und dem Gamingbereich