Xbox Partner Preview angekündigt: Fokus auf S.T.A.L.K.E.R. 2 und The Expanse

Microsoft hat für Donnerstag, den 26. März 2026, eine neue Xbox Partner Preview angesetzt, die ab 18:00 Uhr deutscher Zeit Updates zu Drittanbieter-Titeln wie „Stranger Than Heaven“ und „S.T.A.L.K.E.R. 2“ liefert.

Der digitale Showcase konzentriert sich ausschließlich auf Spiele von externen Partnern wie Sega, GSC Game World und Owlcat Games. Neben Gameplay-Einblicken zu bereits angekündigten Projekten hat Microsoft „World Premieres“ sowie neue Titel-Ankündigungen für den Xbox Game Pass bestätigt.

RPG-Fokus und die Rückkehr in die Zone

Die Agenda des Events ist klar umrissen: Das Ryu Ga Gotoku Studio (Sega) wird das neue Projekt Stranger Than Heaven ausführlich vorstellen. Nach dem Erfolg der letzten Like a Dragon-Ableger steht hier die Frage im Raum, ob das Studio seinem gewohnten Gameplay-Loop treu bleibt oder neue technische Wege geht.

Zusätzlich rückt „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ erneut in den Fokus. Angesichts der langen Entwicklungszeit ist ein substanzielles Update zum Gold-Status oder finalen Performance-Optimierungen für die Xbox Series X|S überfällig. Mit „The Expanse: Osiris Reborn“ zeigt Microsoft zudem ein Action-RPG, das auf der Buch- und Serienvorlage von James S.A. Corey basiert – ein Titel, der vor allem erzählerisch und atmosphärisch liefern muss.

Die Rolle von Owlcat und Third-Parties

Interessant ist die Erwähnung von Owlcat Games (Pathfinder, Warhammer 40,000: Rogue Trader). Dies deutet darauf hin, dass Microsoft sein Portfolio an komplexen (C)RPGs weiter ausbaut, um eine spezifische Nische auf der Konsole zu besetzen, die traditionell eher auf dem PC beheimatet ist.

Im Gegensatz zu den hauseigenen Developer_Direct-Formaten dient die Partner Preview als taktisches Instrument, um die Release-Lücken zwischen den großen First-Party-Blockbustern zu schließen. Für Spieler bedeutet das: Weniger CGI-Trailer von Microsoft-Studios, dafür mehr unmittelbares Gameplay von Titeln, die oft zeitnah erscheinen oder direkt im Game Pass landen.

Für die Community ist dieser Termin ein wichtiger Indikator für das Spielejahr 2026. Wer auf technische Präzision Wert legt, sollte den 4K-Stream auf YouTube wählen, um die visuelle Qualität von „S.T.A.L.K.E.R. 2“ und dem neuen Expanse-RPG objektiv beurteilen zu können. Die Ankündigung neuer Game Pass-Titel direkt im Stream ist zudem ein handfester finanzieller Mehrwert für Abonnenten, da hier oft Titel präsentiert werden, die ohne Zusatzkosten zum Launch verfügbar sind.