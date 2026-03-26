Xbox Partner Preview heute: Livestream startet um 18 Uhr

Die Xbox Partner Preview beginnt heute um 18:00 Uhr und liefert neue Details zu S.T.A.L.K.E.R. 2 sowie Projekten von Sega und Owlcat Games.

Im Fokus der 30-minütigen Übertragung steht Gameplay zu STRANGER THAN HEAVEN und The Expanse: Osiris Reborn. Microsoft hat zudem Weltpremieren und Neuzugänge für den Xbox Game Pass angekündigt. Den Stream könnt ihr live oberhlab dieser Zeilen verfolgen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der technischen Performance von S.T.A.L.K.E.R. 2. Nach den Verzögerungen müssen die heute gezeigten Szenen beweisen, dass der Shooter auf der Series X stabil läuft. Wer Substanz statt PR sucht, sollte ab 18 Uhr einschalten. Die Fakten folgen hier unmittelbar nach der Show.