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Xbox Partner Preview heute: Livestream startet um 18 Uhr

Heute um 18 Uhr startet die Xbox Partner Preview. News zu S.T.A.L.K.E.R. 2, Stranger Than Heaven und neue Game Pass-Spiele live im 4K-Stream verfolgen.

Mark Tomson
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ByMark Tomson
Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Die Xbox Partner Preview beginnt heute um 18:00 Uhr und liefert neue Details zu S.T.A.L.K.E.R. 2 sowie Projekten von Sega und Owlcat Games.

Im Fokus der 30-minütigen Übertragung steht Gameplay zu STRANGER THAN HEAVEN und The Expanse: Osiris Reborn. Microsoft hat zudem Weltpremieren und Neuzugänge für den Xbox Game Pass angekündigt. Den Stream könnt ihr live oberhlab dieser Zeilen verfolgen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der technischen Performance von S.T.A.L.K.E.R. 2. Nach den Verzögerungen müssen die heute gezeigten Szenen beweisen, dass der Shooter auf der Series X stabil läuft. Wer Substanz statt PR sucht, sollte ab 18 Uhr einschalten. Die Fakten folgen hier unmittelbar nach der Show.

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