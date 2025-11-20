Event

Xbox Partner Preview: Showcase heute ab 19 Uhr – mit Silent Hill 2 Shadowdrop

Xbox Partner Preview findet heute um 19 Uhr statt. Neue Third-Party-Spiele, Game Pass-Updates und eine mögliche Silent Hill 2-Premiere erwarten euch.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare

Mit der offiziellen Premiere des Xbox Partner Preview am heutigen Abend bekommt die Gerüchteküche endlich ein Ventil, und die Erwartungen steigen spürbar. Microsoft verspricht frische Third-Party-Einblicke, neue Game Pass-Updates und mehrere Premieren, darunter erweitertes Gameplay zu Tides of Annihilation, neue Szenen aus 007 First Light und ein weiterer Blick auf Reanimal.

Besonders aufmerksam werden Fans aber auf ein Detail schauen, das Microsoft selbst noch nicht adressiert hat: die inzwischen garantierte Premiere der Xbox-Version des Silent Hill 2 Remake, die in Australien bereits als Shadowdrop verfügbar ist. Nach mehreren Store-Leaks wirkt eine Enthüllung realistischer denn je, und genau diese Art von Überraschung würde perfekt in die Agenda des Events passen.

Los geht es um 19 Uhr hier direkt im Livestream.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Borderlands 4 Claptrap Borderlands 4: Bounty Pack 1 „Wie Rush den Söldnertag rettete“ ab sofort kostenlos verfügbar
Next Article Armatus Armatus: Zerfallenes Paris und das Rätsel der ewigen Rückkehr enthüllt
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x