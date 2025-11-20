Xbox Partner Preview: Showcase heute ab 19 Uhr – mit Silent Hill 2 Shadowdrop

Mit der offiziellen Premiere des Xbox Partner Preview am heutigen Abend bekommt die Gerüchteküche endlich ein Ventil, und die Erwartungen steigen spürbar. Microsoft verspricht frische Third-Party-Einblicke, neue Game Pass-Updates und mehrere Premieren, darunter erweitertes Gameplay zu Tides of Annihilation, neue Szenen aus 007 First Light und ein weiterer Blick auf Reanimal.

Besonders aufmerksam werden Fans aber auf ein Detail schauen, das Microsoft selbst noch nicht adressiert hat: die inzwischen garantierte Premiere der Xbox-Version des Silent Hill 2 Remake, die in Australien bereits als Shadowdrop verfügbar ist. Nach mehreren Store-Leaks wirkt eine Enthüllung realistischer denn je, und genau diese Art von Überraschung würde perfekt in die Agenda des Events passen.

Los geht es um 19 Uhr hier direkt im Livestream.