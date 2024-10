Xbox Partner Showcase ab 19 Uhr, auch für PS5-Spieler interessant

Das Event wird rund 25 Minuten dauern und einige beeindruckende Highlights bieten, darunter erstes Gameplay-Material der kommenden Erweiterung „The Lake House“ für Alan Wake 2, einen actiongeladenen Trailer für Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, sowie aufregende Bosskämpfe aus dem Dark-Fantasy-Spiel Wuchang: Fallen Feathers. Ferner werden mehrere Weltpremieren und großartige Titel für Xbox, Windows-PCs und den Game Pass vorgestellt.

What do you think?