Xbox Play Anywhere – wo du zahlst, aber niemand mehr weiß, wofür

Microsoft hat Play Anywhere offiziell vom netten Zusatzfeature zum Kernstück seiner Gaming-Strategie befördert. Das Prinzip ist einfach: Einmal kaufen, überall spielen. Xbox, PC, Cloud, vielleicht bald dein smarter Toaster – Hauptsache, dein Xbox-Konto lacht dich freundlich an. Der Gedanke klingt sympathisch, kundenorientiert und maximal flexibel.

Doch seien wir ehrlich: Wenn ein Konzern ein Feature plötzlich groß rausbringt, das jahrelang im Schatten stand, dann steckt selten nur reine Menschenfreundlichkeit dahinter. Play Anywhere ist vor allem eins: das schillernde Schaufenster für Microsofts eigentlichen Masterplan – das Ende der klassischen Exklusivität.

Franchise-Reichweite statt Konsolenidentität

Der eigentliche Gamechanger ist nämlich nicht Play Anywhere selbst, sondern das, was Microsoft drumherum aufbaut: eine Multiplattform-Offensive, die ihresgleichen sucht. Titel wie Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle oder das kommende Gears of War Reloaded erscheinen nicht nur auf Xbox und PC, sondern auch auf PS5 und Switch. Und ja, das Xbox-Logo prangt bald fröhlich neben dem DualSense.

Die Begründung dazu verrät Xbox-Boss Phil Spencer im Interview mit GamesRadar. Mehr Reichweite, mehr Umsatz, stärkere Franchises. Microsoft will raus aus der Nische der eigenen Hardware und rein ins Wohnzimmer der Konkurrenz. Ausgerechnet dort, wo man jahrelang gegen „die anderen“ gewettert hat, verteilt man jetzt Goodies.

Das ist nicht ganz unklug – aber eben auch nicht ohne Risiko. Denn mit jedem Third-Party-Release von Halo, Forza und Co. verblasst der Sinn, überhaupt eine Xbox zu besitzen. Warum noch in eigene Hardware investieren, wenn selbst die exklusiven Zugpferde abwandern?

Die Konsole als nettes Extra – nicht mehr als Zentrum

Play Anywhere ist bequem. Kein Zweifel. Und es ist auch konsequent – aus Sicht eines Unternehmens, das die Xbox als Marke weiterführen, aber die Xbox als Konsole eher beiläufig mitschleifen möchte.

Mit der Multiplattform-Strategie geht Microsoft den nächsten Schritt: Xbox wird zum Label, nicht zur Plattform. Phil Spencer sagt es offen: „Wir wollen, dass unsere Spiele so viele Menschen wie möglich erreichen.“ Ein edles Ziel – doch dahinter steckt eine Philosophie, die mit Konsolenromantik nicht mehr viel zu tun hat. Xbox ist kein Gerät, sondern ein Zugangscode. Das „One Xbox“-Narrativ ist damit endgültig Geschichte.

Flexibilität ja – Identität eher nein

Play Anywhere ist das ideale Werkzeug für eine Gaming-Zukunft ohne Grenzen – aber vielleicht auch ohne Seele. Wer als Spieler:in auf Vielfalt und Freiheit steht, bekommt hier genau das. Wer sich jedoch nach klarer Identität, nach Exklusivität und nach Plattform-Stolz sehnt, dürfte sich in dieser neuen Xbox-Welt verloren fühlen.

Microsoft will alles – überall – für alle. Nur: Ist am Ende überhaupt noch jemand da, der wirklich Xbox spielt?

Wie seht ihr das? Feature-Revolution oder Franchise-Verramschung?