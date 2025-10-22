Featured

Xbox-Präsidentin: Exklusivspiele sind „ein Relikt vergangener Zeiten“

Xbox-Chefin Sarah Bond erklärt Exklusivspiele 2025 für überholt. Was das für PS5, Xbox und den künftigen Konsolenmarkt bedeutet, und warum das kein Zufall ist.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...

5 Kommentare
Helldivers 2 Xbox

Xbox-Präsidentin Sarah Bond hat in einem aktuellen Interview eine klare Ansage gemacht. Exklusivtitel seien 2025 schlicht „antiquiert“. Laut Bond habe sich die Spielergemeinschaft längst weiterentwickelt, die größten Spiele der Welt seien längst überall verfügbar. Sie verweist auf Call of Duty, Minecraft oder Fortnite, alles Multiplattform-Giganten, die längst die sozialen Drehpunkte der Gaming-Welt bilden.

„Das ist es, was Community heute antreibt. Menschen wollen mit ihren Freunden spielen, unabhängig vom Gerät“, so Bond gegenüber Mashable. Microsoft wolle diesen Gedanken mit Initiativen wie dem neuen Rog Xbox Ally X, Cloud-Gaming und dem klassischen Konsolenmodell weiter fördern.

Der Kurswechsel von Xbox

Noch vor wenigen Jahren galt Microsoft als Paradebeispiel für Exklusivpolitik – man erinnere sich an Halo oder Gears of War. Doch der Strategiewechsel kam leise, aber konsequent: Heute erscheinen viele Xbox-Titel parallel auf PC oder PlayStation, während andere, wie Starfield, Medienberichten zufolge 2026 sogar offiziell auf Sonys PS5 landen könnten.

Damit verabschiedet sich Microsoft zunehmend von einem Grundpfeiler des Konsolengeschäfts: dem Markenexklusiv. Dass parallel ein Halo: Combat Evolved-Remake angeblich auch für PS5 in Arbeit ist, dürfte die Ironie des Moments kaum größer machen.

Was bedeutet das für die Branche?

Für Spieler klingt Bonds Aussage zunächst sympathisch: weniger Barrieren, mehr Freiheit. Für Hersteller wie Sony und Nintendo dagegen ist sie ein kulturhistorischer Tabubruch. Während Nintendo weiterhin auf seine geschlossenen Systeme setzt – mit wirtschaftlichem Erfolg –, öffnet Sony seine Marken langsam Richtung PC und (in seltenen Fällen) Xbox.

Die Botschaft aus Redmond ist klar. Plattformdenken gehört der Vergangenheit an. Das Gaming-Geschäft von morgen setzt auf Reichweite, Abo-Modelle und Ökosysteme, nicht auf Mauern.

Microsoft will mit der nächsten Xbox-Generation angeblich ein „High-End-Gerät“ anbieten, ein Hinweis, dass die Hardware zwar Premium bleibt, die Inhalte aber universeller gedacht werden. Wenn Exklusivität wirklich ausgedient hat, steht uns ein Paradigmenwechsel bevor: Konsolen als Plattformoption, nicht als Schranke.

Ob Sony da langfristig mitzieht oder bewusst auf das Gegengewicht „Premium & exklusiv“ setzt, wird eine der spannendsten Fragen der kommenden Jahre sein.

DerWahreHansWurst
2 Stunden zuvor

okay, dann freue ich mich schon auf:

fable 1-3
perfect dark + perfect dark zero
gear of war 2 + 3 + judgment
halo 5
brute force
tenchu z
crackdown 1-3
alle rare spiele
etc.

auf ps5 und steam oder besser noch auf gog…

achso… moment… das sind ja alte GUTE spiele.. oh ja die bleiben halt exklusiv… nur der moderne s l o p aus den letzten jahren, der eh meist aufgeblasen, inhaltsleer und oft im multiplayer voller microtransaktionen ist, kommt auf die ps5 und zu steam. na dann…. schade.

0
Antworten
OmniGamer
3 Stunden zuvor

Will ich die Switch 2 kaufen ? Nein
Will ich Duskbloods auf dem PC lieber? Ja, 100%
Werde ich auf Duskbloods verzichten? Nein
Werde ich die Switch 2 spätestens zu Duskbloods kaufen? Ja!

Wahrscheinlich vorher schon bei einem guten Deal und werde es mit donkey Kong , Zelda copen

Im Endeffekt ist es teuer, eine schlechtere Hardware als alles was ich derzeit Besitze zu kaufen, aber im Endeffekt verkauft sich gewisse Hardware nur die Software / exclusives.

Alles was es ist die Xbox gibt, gibt es zeitgleich auf dem PC besser, darum wird die Xbox (Konsole) zum Relikt alter (glorreicher) Tage. Wie geil Halo und Gears mal waren…..

0
Antworten
René Brummund
3 Stunden zuvor

Und ich erkläre Xbox für tot

0
Antworten
DerWahreHansWurst
2 Stunden zuvor
Reply to  René Brummund

da bist du aber spät dran xD

0
Antworten
Rick72
7 Minuten zuvor
Reply to  René Brummund

Warum?
,…………….
Bin PS5er…

0
Antworten
