Xbox-Präsidentin: Exklusivspiele sind „ein Relikt vergangener Zeiten“

Xbox-Präsidentin Sarah Bond hat in einem aktuellen Interview eine klare Ansage gemacht. Exklusivtitel seien 2025 schlicht „antiquiert“. Laut Bond habe sich die Spielergemeinschaft längst weiterentwickelt, die größten Spiele der Welt seien längst überall verfügbar. Sie verweist auf Call of Duty, Minecraft oder Fortnite, alles Multiplattform-Giganten, die längst die sozialen Drehpunkte der Gaming-Welt bilden.

„Das ist es, was Community heute antreibt. Menschen wollen mit ihren Freunden spielen, unabhängig vom Gerät“, so Bond gegenüber Mashable. Microsoft wolle diesen Gedanken mit Initiativen wie dem neuen Rog Xbox Ally X, Cloud-Gaming und dem klassischen Konsolenmodell weiter fördern.

Der Kurswechsel von Xbox

Noch vor wenigen Jahren galt Microsoft als Paradebeispiel für Exklusivpolitik – man erinnere sich an Halo oder Gears of War. Doch der Strategiewechsel kam leise, aber konsequent: Heute erscheinen viele Xbox-Titel parallel auf PC oder PlayStation, während andere, wie Starfield, Medienberichten zufolge 2026 sogar offiziell auf Sonys PS5 landen könnten.

Damit verabschiedet sich Microsoft zunehmend von einem Grundpfeiler des Konsolengeschäfts: dem Markenexklusiv. Dass parallel ein Halo: Combat Evolved-Remake angeblich auch für PS5 in Arbeit ist, dürfte die Ironie des Moments kaum größer machen.

Was bedeutet das für die Branche?

Für Spieler klingt Bonds Aussage zunächst sympathisch: weniger Barrieren, mehr Freiheit. Für Hersteller wie Sony und Nintendo dagegen ist sie ein kulturhistorischer Tabubruch. Während Nintendo weiterhin auf seine geschlossenen Systeme setzt – mit wirtschaftlichem Erfolg –, öffnet Sony seine Marken langsam Richtung PC und (in seltenen Fällen) Xbox.

Die Botschaft aus Redmond ist klar. Plattformdenken gehört der Vergangenheit an. Das Gaming-Geschäft von morgen setzt auf Reichweite, Abo-Modelle und Ökosysteme, nicht auf Mauern.

Microsoft will mit der nächsten Xbox-Generation angeblich ein „High-End-Gerät“ anbieten, ein Hinweis, dass die Hardware zwar Premium bleibt, die Inhalte aber universeller gedacht werden. Wenn Exklusivität wirklich ausgedient hat, steht uns ein Paradigmenwechsel bevor: Konsolen als Plattformoption, nicht als Schranke.

Ob Sony da langfristig mitzieht oder bewusst auf das Gegengewicht „Premium & exklusiv“ setzt, wird eine der spannendsten Fragen der kommenden Jahre sein.