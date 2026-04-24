Xbox Project Helix bekommt „First-Class“-Status bei Microsoft

In einem überraschend offenen Interview mit Game File gesteht Xbox-Chefin Asha Sharma ein, dass die Xbox-Konsole zuletzt strategisch vernachlässigt wurde. Mit einer gezielten Rückbesinnung auf Performance und Stabilität soll die Hardware nun wieder zur „First-Class-Experience“ werden.

„We are investing in it as a first-class experience again“, lässt Sharma im Gespräch mit Game File verlauten. Besonders das Wort „again“ lässt tief blicken: Es ist das indirekte Eingeständnis, dass die Xbox-Konsole in den vergangenen Jahren nicht mehr die oberste Priorität im Hause Microsoft genoss. Während man versuchte, Xbox als geräteunabhängiges Abo-Modell und Cloud-Dienst zu positionieren, blieb das Kernprodukt – die physische Konsole – sichtlich auf der Strecke.

Das Eingeständnis: Die Konsole war Nebenschauplatz

Die letzten Jahre waren geprägt von der Vision „Gaming überall“. Die Konsole wurde dabei oft nur noch als einer von vielen Zugangspunkten zum Game Pass betrachtet. Diese Strategie der maximalen Reichweite forderte jedoch ihren Preis. Sharma gibt offen zu: „Wir wissen, dass wir dort einfach nicht so viel investiert haben, und deshalb kehren wir jetzt dazu zurück.“

Die Community reagierte zuletzt zunehmend frustriert auf ausbleibende System-Features und eine preisliche Entwicklung, die viele überforderte. Dass Xbox sich nun selbst wieder als „Challenger“ bezeichnet, zeigt eine neue Demut. Man sieht sich nicht mehr als unantastbarer Marktführer der Abo-Dienste, sondern als Herausforderer, der seine Basis stabilisieren muss.

Fokus auf „Muscle“ und Performance

Um die Xbox als Marke zu retten, will Sharma wieder „Muskeln aufbauen“. Das Ziel ist klar definiert:

Qualität & Verlässlichkeit: Das System-Erlebnis soll wieder exzellent werden.

Das System-Erlebnis soll wieder exzellent werden. Performance-Garantie: Hardware-Power soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern durch optimierte Software spürbar sein.

Hardware-Power soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern durch optimierte Software spürbar sein. Regelmäßige Updates: Die Pflege der Plattform rückt wieder ins Zentrum.

Dieser Kurswechsel wirkt wie eine Notbremsung. Bevor man sich mit dem Xbox Project Helix komplett in die Zukunft stürzt, muss das aktuelle Fundament erst einmal wieder wetterfest gemacht werden. Das neue Xbox-Branding markiert heute den ersten sichtbaren Schritt dieser Kehrtwende.

Viele Fragen bleiben offen

Trotz der klaren Ansage zur Hardware wirkt die langfristige Strategie weiterhin wie eine Baustelle. Auf kritische Fragen zu Exklusivtiteln oder der „Open Platform“-Vision reagiert Sharma eher ausweichend: „Ich möchte die richtige Entscheidung treffen, nicht die schnellste.“

Das deutet auf einen massiven internen Zielkonflikt hin. Einerseits will man die Konsole durch Qualität und Kontrolle stärken, andererseits liebäugelt man mit einem offeneren System (ähnlich dem PC), was zwangsläufig weniger Kontrolle über Store-Umsätze und Plattformbindung bedeuten würde.

Dass Xbox zugibt, die Hardware vernachlässigt zu haben, ist ein ehrliches Eingeständnis an die Core-Gamer. Es ist die Absage an die reine „Abo-über-alles“-Mentalität. Doch Worte allein bringen keine stabilen Frameraten oder exklusive Systemseller. Solange zentrale Fragen zur Exklusivität und der PC-Integration nur mit „wir evaluieren noch“ beantwortet werden, bleibt Xbox eine Marke im Umbruch. Die Xbox wird in der Theorie wieder „First-Class“ – jetzt müssen die Taten folgen.

Glaubt ihr, dass Xbox den Fokus auf die Hardware halten kann, wenn gleichzeitig der Druck wächst, die Plattform für Drittanbieter-Stores zu öffnen?