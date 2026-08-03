Microsoft bereitet laut einem geleakten Publisher-Schreiben ein dreistufiges Upgrade für sein Abwärtskompatibilitäts-Ökosystem vor. Ab August 2026 sollen Disc-Käufe digitalisiert und alte Xbox-Kataloge schrittweise auf PC sowie die nächste Konsolengeneration gebracht werden.

Drei Phasen ab August 2026

Ein internes Dokument an Dritthersteller, das durch den InsidereXtas1s geteilt wird, offenbart die strategische Roadmap für Xbox-Hardware und -Software der kommenden Jahre, die unter dem Projektnamen „Saluki“ läuft. Den Auftakt macht im August 2026 die Einführung eines „Disc to Digital“-Programms für physische Spiele von Xbox One und Xbox Series X. Damit reagiert Microsoft auf die steigende Zahl laufwerkloser Konsolen im Markt.

Im Oktober 2026 folgt demnach die Ausweitung der ursprünglichen Xbox-Original-Bibliothek auf den PC. Diese Klassiker werden direkt über den Microsoft Store sowie den PC Game Pass bereitgestellt. Der Zeitraum zwischen 2027 und 2028 fokussiert sich schließlich auf die schrittweise Integration des Xbox 360-Katalogs auf die nächste Konsolengeneration.

Null Portierungskosten als Anreiz für Publisher

Das Kernproblem früherer Abwärtskompatibilitäts-Wellen war der Aufwand für Rechteinhaber. Microsoft setzt hier an einem entscheidenden Hebel an: Die technische Anpassung erfolgt vollständig emulationsbasiert auf Seiten der Plattform. Drittherstellern entstehen bei der Teilnahme null Dollar Portierungskosten.

Gleichzeitig bleibt das Programm streng auf Opt-in-Basis ausgerichtet. Publisher entscheiden selbst, ob sie ihre alten Titel freischalten. Sie behalten zudem die volle Kontrolle über Preismodelle. Das bedeutet: Konvertierungsgebühren für bestehende Disc-Besitzer liegen im Ermessen der jeweiligen Herstellerräume.

Nüchterne Marktmechanik statt Nostalgie

Der Schritt ist rein wirtschaftlich kalkuliert. Publisher reaktivieren ohne finanzielles Risiko brachliegendes IP-Kapital. Microsoft wiederum bindet Spieler enger an das digitale Xbox-Ökosystem und wertet den PC Game Pass auf.

Gleichzeitig birgt das System Unwägbarkeiten für Endkunden. Da Dritthersteller Konvertierungsgebühren für das „Disc to Digital“-Verfahren selbst festlegen dürfen, bleibt abzuwarten, wie attraktiv das Angebot in der Praxis ausfällt. Kostenlose digitale Lizenzen für vorhandene Discs sind damit keineswegs garantiert. Gleichzeitig dürfte damit klar sein, dass Microsoft den Weg von Sony geht und auf neue Discs mit der Xbox Helix verzichtet.

Microsoft baut die technische Hürde für Publisher ab, verlagert die finanzielle Entscheidung aber auf die Käufer. Für PC-Spieler bringt der Schritt ab Oktober 2026 echten Mehrwert durch lange verschollene Konsolenklassiker. Konsolennutzer erhalten endlich einen Ausweg aus der Laufwerk-Sackgasse – sofern die Publisher bei den Konvertierungspreisen Maß halten.