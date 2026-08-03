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Xbox Project Helix – Disc-to-Digital Roadmap für Abwärtskompatibilität geleakt

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Xbox bringt laut Leak ab August 2026 Disc-to-Digital für Series X und One. Original Xbox-Spiele folgen im Oktober für PC. Alle Details zur Publisher-Roadmap.

Xbox Project Saluki

Microsoft bereitet laut einem geleakten Publisher-Schreiben ein dreistufiges Upgrade für sein Abwärtskompatibilitäts-Ökosystem vor. Ab August 2026 sollen Disc-Käufe digitalisiert und alte Xbox-Kataloge schrittweise auf PC sowie die nächste Konsolengeneration gebracht werden.

Drei Phasen ab August 2026

Ein internes Dokument an Dritthersteller, das durch den InsidereXtas1s geteilt wird, offenbart die strategische Roadmap für Xbox-Hardware und -Software der kommenden Jahre, die unter dem Projektnamen „Saluki“ läuft. Den Auftakt macht im August 2026 die Einführung eines „Disc to Digital“-Programms für physische Spiele von Xbox One und Xbox Series X. Damit reagiert Microsoft auf die steigende Zahl laufwerkloser Konsolen im Markt.

Im Oktober 2026 folgt demnach die Ausweitung der ursprünglichen Xbox-Original-Bibliothek auf den PC. Diese Klassiker werden direkt über den Microsoft Store sowie den PC Game Pass bereitgestellt. Der Zeitraum zwischen 2027 und 2028 fokussiert sich schließlich auf die schrittweise Integration des Xbox 360-Katalogs auf die nächste Konsolengeneration.

Null Portierungskosten als Anreiz für Publisher

Das Kernproblem früherer Abwärtskompatibilitäts-Wellen war der Aufwand für Rechteinhaber. Microsoft setzt hier an einem entscheidenden Hebel an: Die technische Anpassung erfolgt vollständig emulationsbasiert auf Seiten der Plattform. Drittherstellern entstehen bei der Teilnahme null Dollar Portierungskosten.

Gleichzeitig bleibt das Programm streng auf Opt-in-Basis ausgerichtet. Publisher entscheiden selbst, ob sie ihre alten Titel freischalten. Sie behalten zudem die volle Kontrolle über Preismodelle. Das bedeutet: Konvertierungsgebühren für bestehende Disc-Besitzer liegen im Ermessen der jeweiligen Herstellerräume.

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Nüchterne Marktmechanik statt Nostalgie

Der Schritt ist rein wirtschaftlich kalkuliert. Publisher reaktivieren ohne finanzielles Risiko brachliegendes IP-Kapital. Microsoft wiederum bindet Spieler enger an das digitale Xbox-Ökosystem und wertet den PC Game Pass auf.

Gleichzeitig birgt das System Unwägbarkeiten für Endkunden. Da Dritthersteller Konvertierungsgebühren für das „Disc to Digital“-Verfahren selbst festlegen dürfen, bleibt abzuwarten, wie attraktiv das Angebot in der Praxis ausfällt. Kostenlose digitale Lizenzen für vorhandene Discs sind damit keineswegs garantiert. Gleichzeitig dürfte damit klar sein, dass Microsoft den Weg von Sony geht und auf neue Discs mit der Xbox Helix verzichtet.

Microsoft baut die technische Hürde für Publisher ab, verlagert die finanzielle Entscheidung aber auf die Käufer. Für PC-Spieler bringt der Schritt ab Oktober 2026 echten Mehrwert durch lange verschollene Konsolenklassiker. Konsolennutzer erhalten endlich einen Ausweg aus der Laufwerk-Sackgasse – sofern die Publisher bei den Konvertierungspreisen Maß halten.

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Marc Schmidt
3. August 2026 12:38

Tja, 100 % besser als das, was Sony macht. Zudem soll die Helix auch ein Laufwerk oder ein externes Laufwerk haben, laut Leaks! Also ist der Artikel wieder absichtlich negativ geschrieben, wie immer hier. 🙈

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Daniel Torge
3. August 2026 13:19
Reply to  Marc Schmidt

Marc Schmidt stimmt doch gar nicht 🤣
Sämtliche Leaks sagen genau das Gegenteil.
Zumal MS bereits eindeutig was in die Richtung gesagt hat. Denkt sich da jemand wieder was aus? ^^

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Frostbeast
3. August 2026 11:04

„Hey. Ihr werdet nie wieder ohne unsere Erlaubnis spielen können aber hier bekommt ihr ein Trostpflaster.“

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