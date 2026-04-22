Xbox Project Helix: Leaker verspricht Leistung auf Niveau eines 3.000-Dollar-PCs

Microsofts kommende Xbox Project Helix soll laut neuen Leaks die Performance von High-End-Gaming-PCs erreichen und dabei preislich deutlich darunter liegen. Der Leaker „Moore’s Law Is Dead“ spricht von einem „disruptiven“ Produkt, das den Markt für Fertig-PCs unter Druck setzen könnte.
Microsoft plant mit Xbox Project Helix offenbar einen radikalen Bruch mit klassischen Konsolen-Konzepten. Die Hardware soll die Leistung eines aktuellen 2.000 bis 3.000 US-Dollar teuren Gaming-PCs bieten, während der Verkaufspreis bei schätzungsweise 1.200 US-Dollar liegen könnte. Herzstück ist laut aktuellen Berichten ein massives APU-Design von AMD auf Basis der RDNA 5-Architektur, das eine Brücke zwischen geschlossenen Konsolen-Systemen und offenen Windows-Umgebungen schlägt.
RDNA 5 und 3-Nanometer-Fertigung als Basis
Technisch soll Project Helix auf eine APU setzen, die mit über 400 mm^2 Fläche die größte in der Geschichte der Konsolen wäre. Gefertigt im 3nm-Verfahren, entspräche die Grafikleistung laut MLID einer AMD-GPU der „70er oder 80er-Klasse“, entsprechend der RDNA 5-Nomenklatur.
Ein entscheidender Unterschied zu früheren Generationen wie der Xbox Series X wäre, dass Microsoft laut dem Insider Kepler_L2 diesmal auf spezifische GPU-Customizations verzichtet. Stattdessen kommt ein Standard-Grafikchip von AMD zum Einsatz. Diese Entscheidung ist strategischer Natur, um die native Kompatibilität zu PC-Spielen zu gewährleisten und Entwicklern die Portierung zwischen Windows und dem Xbox-OS zu erleichtern.
Die Positionierung von Project Helix unterscheidet sich deutlich vom traditionellen 500-Euro-Modell. Mit einem erwarteten Preis jenseits der 1.000-Dollar-Marke tritt Microsoft in direkte Konkurrenz zu Mid-Range- und High-End-Gaming-PCs.
- Leistungsvorsprung: Im Vergleich zur erwarteten PlayStation 6 (PS6) soll Project Helix auf dem Papier mehr Rohleistung bieten, wobei die tatsächliche Differenz in Spielen von der Software-Optimierung abhängen wird.
- OEM-Strategie: Es verdichten sich die Hinweise, dass Microsoft das Design für Partner wie ASUS oder MSI öffnet. Dies würde den Wandel der Marke „Xbox“ von einer reinen Hardware-Box hin zu einem Ökosystem unterstreichen, das auf verschiedenen Geräten identische Leistung bringt.
Hohe Einstiegskosten, aber enormer Gegenwert?
Für Konsolenspieler bedeutet dieser Vorstoß primär eine massive preisliche Hürde, aber auch den Wegfall der technischen Limitierungen aktueller Systeme. Die Implementierung eines nativen „PC-Modes“ ist der entscheidende Hebel für den Erfolg von Project Helix, da Nutzer damit ihre bestehenden Bibliotheken direkt auf der Xbox-Hardware nutzen könnten.
Ob dieses Versprechen eines hybriden Systems zum angepeilten Preispunkt von etwa 1.200 US-Dollar haltbar ist, wird jedoch massiv von der globalen Marktsituation bei RAM- und SSD-Komponenten abhängen; anhaltende Rohstoffknappheiten könnten Microsoft hier einen Strich durch die Rechnung machen. Wer bereits auf einen baldigen Release hofft, muss sich gedulden: Da offizielle Devkits erst für 2027 angekündigt wurden, ist ein Marktstart vor Ende 2027 oder sogar erst 2028 unrealistisch.
Project Helix ist kein Nachfolger der Xbox Series X im klassischen Sinne, sondern ein Angriff auf den PC-Markt. Die Nutzung von Standard-RDNA-5-Komponenten ist ein logischer Schritt, um die PC-Architektur ohne Emulationsverluste zu integrieren. Für Spieler ist das disruptiv, sofern Microsoft den Preis durch Subventionen oder Skaleneffekte unter das Niveau vergleichbarer Custom-Builds drückt. Wer jedoch eine günstige „Daddelkiste“ sucht, wird hier nicht fündig.
Warum nur eines 3000$ PC?
Hat Bestimmt die Leistung eines 5000$ PC und man Bekommt eine Konsole zu jedem Abgeschlossenem Game Pass Abo mit dazu ☝🏻😄
ZZZzzzzzZZZZZzzzZZZZZzzz 😴😴😴🥱
Also, ich habe online mal geguckt und die Spezifikationen kosten nicht ganz 3000€ und die neue Xbox soll auf diesem Niveau sein, das ist doch völliger Blödsinn. Microsoft würde dann verdammt viel Minus pro Konsole machen.
Gehäuse
Systemtreff Gaming Case AEON ST-804
CPU
AMD Ryzen 7 9800X3D – 8 Kerne bis 5.20 GHz
Prozessorkühler
Systemtreff ITS-360C Phaser LCD
Mainboard
MSI PRO B850-P WIFI
Arbeitsspeicher
32GB DDR5-6000 CL30 Kingston/Corsair
Grafikkarte
Nvidia GeForce RTX 5080 16GB
Netzteil
850W Be Quiet! SYSTEM POWER 11 M 80+ Gold
Festplatte
2TB M.2 SSD (NVMe)
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Moore’s Law Is Dead ist ein Trottel ohne wirklich Ahnung zu haben und seine Leaks waren immer kepler2 nachplappern oder andere leaker in videoformat zu bringen. Er ist ein youtuber der wie eine kaputte Uhr ist. 2x pro Tag zeigt sie für 1sekunde die richtige Zeit an.
Der hat auf X mittlerweile 0 Relevanz, keiner diskuttiert mit oder ihm, lustig das ihr seinem FURZ nen Artikel spendiert. Crydog wirds freuen, dass er endlich bald einen “highend“ PC hat in seinem Glauben.
Der Spruch mit der Uhr ist extrem lustig xD
Jaja die leaker, die sagen alles voraus und wenn dann mal eine Sache stimmt, wird das als Akkreditierung herangezogen
Es gibt ja paar “gute“ Leaker, weil AMD und co. erkannt haben, dass die quasi dienlich für das Marketing sind. Um bei Enthusiasten einen gewissen Vorhype auszulösen.
Es gibt ja einen Grund wieso es keine Nvidia leaks gibt aber immer von AMD und deren Grosskäufern wie ms und ps.
Ich beobachte das ja nicht er seit gestern.
Am schlimmsten sind aber die Leaker, die in Foren irgendwelche Infos abfarmen, um sie dann als ihre zu verkaufen. Oder die wie dieser jez corden, tom warren/ the verge, Jason Schrierer/bloomberg von microsoft und co. gefüttert werden, wenn die etwas mitgeteilt haben wollen aber nicht selber darüber die Presse informieren wollen.
Vielleicht kennt ja jemand die Serie the succession, da sieht man wie eigene/nahe Presse mit Dingen streut/füttert, die der eigenen Politik dienen.
Oder dieser dude detectiveseeds der immer so tut, dass er Buddies bei Playstation hat, um ihn vorab zu informieren….einfach lächerlich.
Kepler2 und natethehate sind die einzigen, denen man bischen was glauben kann. Pyoro war mal gut bis der seine Quelle geleaked hat……
Also 4K, 60fps und RayTracing gleichzeitig ?
Der „verbessert“ Modus ist bei Starfield auf der PS5 Pro eigentlich nicht spielbar. Ich wünsche mir deshalb, dass man auf solche Optionen in Zukunft einfach verzichtet. Diese bringen einfach niemandem etwas.
Ich spiele auf einem 83“ LG OLED C3. Dieser unterstützt alle aktuellen Funktionen wie VRR etc. Aber oben genannter Modus ist wirklich ni hr spielbar. Die FPS sind einfach zu gering. Da bringt es mir absolut nichts eine höhere Auflösung und RT zu haben, wenn ich diese nur im Stand “genießen” kann.
30fps sind einfach nicht mehr zeitgemäß und sollten nirgends mehr unterstützt werden.
Täuscht man mich einmal herein, Schande über dich. Täuscht man mich zweimal herein, Schande über mich.
4K, 120fps wurden doch am Anfang dieser gen versprochen. Habe auch LG OLED dafür geholt, um dann entweder 4k scharfes Bild mit Standbildern oder flüssige FPS unverschwommen genieesen zu dürfen.
die ps4 hatte es geschafft, bei mir den pc als main abzulösen, die ps5 und xbox series x haben mich wieder zum pc als main zurückgebracht. xsx verkauft, zumindest die exclusives/first party die paar die es gab auf ps, haben abgeliefert.
ich zocke gerade cyberpunk auf max und path tracing mit 80-100fps, dass wird die nächste gen nicht mal schaffen, sein wir ehrlich…..
Delete delete delete delete delete delete
Upscaled 4k, angepeilte 60fps und die niedrigste Variante von raytracing….dazu dann alle Details auf mittel und manches auf niedrig
So könnte es klappen mit den neuen „starken“ Konsolen xD
Na dafür aber ein günstigen pc