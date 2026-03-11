Xbox Project Helix: Microsoft bestätigt Launch, Hardware-Details und PC-Ziele

Microsoft hat auf der GDC die ersten handfesten Informationen zur nächsten Konsolengeneration unter dem Codenamen Project Helix geliefert. Das System setzt auf eine massive Steigerung der Raytracing-Leistung und die vollständige Integration von PC-Spielen in das Xbox-Ökosystem.

Die technische Basis von Project Helix bildet ein speziell entwickeltes System-on-a-Chip (SoC) von AMD. Jason Ronald, Vice President für die nächste Generation bei Microsoft, spezifizierte während der Game Developers Conference in San Francisco, dass diese Hardware eine signifikante Leistungssteigerung ermöglichen wird. Die Rede ist von einem Anstieg der Raytracing-Performance um eine Größenordnung gegenüber der aktuellen Xbox Series X und Series S.

Diese Steigerung soll laut Microsoft über das hinausgehen, was mit aktueller Konsolen-Hardware technisch machbar ist. Das Ziel ist die Darstellung dynamischerer und realistischerer Spielwelten. Dabei setzt das Unternehmen auf eine enge Verzahnung mit der nächsten Generation von DirectX und FidelityFX Super Resolution (FSR). Ein zentraler Punkt der neuen Architektur ist die Integration von KI-Funktionen direkt in die Grafik- und Compute-Pipeline, was sowohl die Effizienz als auch die visuelle Qualität steigern soll.

Das Ende der Hardware-Grenzen zwischen Konsole und PC

Ein Kernelement von Project Helix ist die Verschmelzung der Plattformen. Microsoft bricht mit der traditionellen Trennung zwischen Konsole und PC. Project Helix wird nativ in der Lage sein, sowohl Xbox- als auch PC-Spiele auszuführen. Hierzu setzt die Hardware vermutlich auf einen strikten System-Split. Diese Entscheidung basiert auf der Beobachtung, dass sich das Nutzerverhalten geändert hat und die strikte Definition als reiner Konsolen- oder PC-Spieler zunehmend verschwindet.

Für Entwickler bedeutet dieser Schritt einen einheitlicheren Pfad, um Spieler auf verschiedenen Endgeräten zu erreichen, was langfristig die Entwicklungskosten senken soll. Microsoft zielt darauf ab, die Xbox-Erfahrung über alle Bildschirme hinweg konsistent zu gestalten. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Einführung des „Xbox Mode“ für Windows 11.

Die „Helix-Architektur“: Deep Dive in die Technik

Die Keynote konkretisierte die technischen Säulen, auf denen die neue Leistung fußt. Neben dem bereits bekannten Custom-AMD-SoC setzt Microsoft auf eine tiefgreifende Integration von Machine Learning (ML) und neuen Rendering-Verfahren:

Neural Rendering & Upscaling: Microsoft bestätigt „Next Generation ML Upscaling“ und eine neue „ML Multiframe Generation“. Das Ziel ist klar: KI soll fehlende native Pixel ersetzen, um die Performance bei hohen Auflösungen stabil zu halten.

Microsoft bestätigt „Next Generation ML Upscaling“ und eine neue „ML Multiframe Generation“. Das Ziel ist klar: KI soll fehlende native Pixel ersetzen, um die Performance bei hohen Auflösungen stabil zu halten. Raytracing-Evolution: Neben der reinen Leistungssteigerung kommt „Next Gen Ray Regeneration“ für Raytracing und Path Tracing zum Einsatz, um das Bildrauschen bei komplexen Lichtberechnungen zu minimieren.

Neben der reinen Leistungssteigerung kommt „Next Gen Ray Regeneration“ für Raytracing und Path Tracing zum Einsatz, um das Bildrauschen bei komplexen Lichtberechnungen zu minimieren. Speicher-Optimierung: Mit „Deep Texture Compression“ und „Neural Texture Compression“ wird versucht, den enormen Hunger moderner Texturen auf den Grafikspeicher zu bändigen.

Mit „Deep Texture Compression“ und „Neural Texture Compression“ wird versucht, den enormen Hunger moderner Texturen auf den Grafikspeicher zu bändigen. GPU Directed Work Graph Execution: Diese Technologie soll die CPU entlasten, indem die GPU Aufgaben der Arbeitssteuerung selbst übernimmt, was Latenzen verringert.

Diese Technologie soll die CPU entlasten, indem die GPU Aufgaben der Arbeitssteuerung selbst übernimmt, was Latenzen verringert. DirectStorage + Zstd: Die Kompressionstechnologie Zstd soll in Verbindung mit DirectStorage die Ladezeiten weiter drücken und Datenstreaming optimieren.

Windows 11 erhält Xbox-Integration im April

Bereits im April 2026 startet Microsoft mit dem Rollout des „Xbox Mode“ für Windows 11 in ausgewählten Märkten. Diese Funktion basiert auf den Erfahrungen mit dem Betriebssystem der Handheld-Konsole Xbox Ally. Der Modus erlaubt es Nutzern, nahtlos zwischen Produktivität und Gaming zu wechseln. Dabei wird eine für Controller optimierte Vollbild-Oberfläche geboten, die die Bedienung am PC an das Konsolen-Erlebnis angleicht, ohne die Offenheit von Windows aufzugeben.

Trotz des Fokus auf neue Hardware bleibt die Spieleerhaltung ein Kernpfeiler der Strategie. Microsoft garantiert, dass Spiele aus vier Generationen der Xbox-Geschichte auch auf künftigen Systemen spielbar bleiben. Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Marke im Laufe dieses Jahres sollen zudem neue Möglichkeiten angekündigt werden, Klassiker zu spielen.

Bis die finale Hardware im Wohnzimmer steht, wird es allerdings noch dauern. Die Auslieferung der Alpha-Entwicklerkits für Project Helix ist für das Jahr 2027 geplant. Damit befindet sich das Projekt aktuell in einer Phase, in der die Software-Umgebung (DirectX, Windows-Integration) vorbereitet wird, bevor die finale Hardware-Leistung in die Hände der Studios gelangt.

Project Helix ist keine klassische Konsole mehr, sondern eine Hybrid-Plattform für Windows- und Xbox-Software. Technisch beeindruckt das Versprechen einer massiven Raytracing-Steigerung durch KI-gestützte Pipelines. Wer auf den direkten Nachfolger wartet, muss sich gedulden: Mit Dev-Kits ab 2027 ist ein Marktstart vor 2028 unwahrscheinlich. Kurzfristig profitiert vor allem die PC-Fraktion vom neuen Windows 11 Xbox-Modus.