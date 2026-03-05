FeaturedHardware

Xbox Project Helix: Microsoft kündigt Hybrid-Konsole mit nativer PC-Unterstützung an

Xbox CEO Asha Sharma bestätigt Xbox Project Helix. Die Next-Gen-Konsole soll native PC-Spiele unterstützen. Alle Fakten zur Hardware-Ankündigung und GDC-Vorschau.

Xbox Project Helix

Xbox-CEO Asha Sharma hat den Nachfolger der aktuellen Konsolengeneration unter dem Codenamen „Project Helix“ offiziell bestätigt. Das System soll sowohl klassische Konsolentitel als auch PC-Spiele nativ wiedergeben können.

Die neue Hardware-Phase bei Microsoft beginnt mit einem radikalen Kurswechsel unter der neuen Führung von Asha Sharma. Anstatt sich auf die aktuelle Hardware-Iteration zu verlassen, positioniert Microsoft Project Helix als Performance-Spitze im Konsolenmarkt.

Native PC-Bibliothek auf Konsolen-Hardware

Die zentrale Neuerung ist die Verschmelzung der Plattformen: Helix soll die Barriere zwischen Windows-PC und Xbox-Hardware aufheben, indem beide Bibliotheken auf einem einzigen Gerät spielbar gemacht werden. Details zur technischen Umsetzung der PC-Integration behält sich die Geschäftsführung für die kommende Game Developers Conference (GDC) vor.

In einem ergänzenden Statement schreibt Sharma:

„Project Helix wird die Marktführerschaft bei der Performance übernehmen und sowohl Ihre Xbox- als auch Ihre PC-Spiele abspielen. Ich freue mich darauf, nächste Woche auf meiner ersten GDC ausführlicher mit Partnern und Studios darüber zu sprechen!“

Der Zeitpunkt der Ankündigung signalisiert eine deutliche Verkürzung des üblichen Hardware-Zyklus. Ähnlich wie bei der Markteinführung der ersten Xbox scheint Microsoft bereit zu sein, die aktuelle Generation vorzeitig abzulösen, um einen technologischen Vorsprung zu erzielen.

Sollten sich die Berichte über Verzögerungen bei der Konkurrenz in Form der PlayStation 6 bewahrheiten, zielt Microsoft darauf ab, über einen längeren Zeitraum das einzige Unternehmen mit Next-Gen-Hardware am Markt zu sein.

Xbox Project Helix auf der GDC

Auf der GDC wird der Fokus primär auf der Zusammenarbeit mit Entwicklern und Partnern liegen. Für die Industrie stellt sich vor allem die Frage, wie die Architektur von Project Helix beschaffen sein muss, um PC-Builds ohne massiven Optimierungsaufwand auf einer geschlossenen Konsole lauffähig zu machen. Die offizielle Kommunikation lässt bisher offen, ob es sich um ein offenes Windows-System im Konsolengehäuse oder eine proprietäre Lösung mit erweiterter Kompatibilität handelt.

Microsoft setzt auf eine Hardware-Flucht nach vorne. Die Relevanz von Project Helix definiert sich über die tatsächliche Performance-Differenz zur aktuellen Generation und der Qualität der PC-Spiele-Integration. Details zu Spezifikationen und Preismodellen fehlen bislang; die GDC nächste Woche wird zeigen, wie „PC-nah“ die Architektur tatsächlich ausfällt.

Crydog
7 Minuten zuvor

Also rein von der Gestaltung der typografie und des Logos sieht es clean aus und verspricht etwas grosses. Und ja ich bin gespannt ob man wirklich das durchzieht und man es als Personal computer nutzen können wird. Ja für Adobe,affinity etc.
Und wenn man überlegt das die exlusiv spiele die jetzt schon auf steam verfügbar sind werden wahrscheinlich auf der Helix besser aussehen als auf der ps6 dann ist verständlich das man keine pc spielen mehr releasen will

