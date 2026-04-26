Xbox Project Helix: Microsoft rudert bei Store-Öffnung für Steam & Epic Games zurück

Die Vision vom hybriden PC-Konsolen-System bekommt Risse, bevor das Fundament überhaupt gegossen wurde. Asha Sharma distanziert sich von den Zusagen ihrer Vorgänger und macht aus dem versprochenen offenen System wieder ein Fragezeichen.

Während Steve Allison von Epic Games noch im Februar öffentlich den Einzug des Epic Games Store auf die neue Xbox-Hardware feierte, zieht Sharma nun den Stecker. Die Gespräche über eine Öffnung für Drittanbieter-Stores seien unter einer alten Führung geführt worden. Sharma gehört diesem Team nicht an. Das Versprechen eines Systems, das die Grenzen zwischen PC und Konsole einreißt, wird damit überholt – zumindest für den Moment.

Hybrid-Hardware ohne klare Software-Kante

Das Xbox Project Helix soll als Performance-Monster positioniert werden, das Xbox-Titel und PC-Bibliotheken vereint. Die technische Realität bleibt dennoch vage. Microsoft spricht zwar von Anpassungsmöglichkeiten und Teilhabe, verweigert aber die Bestätigung für Plattformen wie Steam oder den Epic Games Store. Das Unternehmen befindet sich laut Sharma wieder am Reißbrett, um zu definieren, was eine „offene“ Plattform im Jahr 2026 überhaupt bedeutet. Die Integration fremder Marktplätze ist kein beschlossenes Szenario mehr, sondern eine Option unter vielen, die man „als Team prüfen“ werde.

„Ich war an diesen Gesprächen nicht beteiligt“, lässt Sharma im Gespräch mit Stephen Totilo ausrichten. Dieser Satz ist die vorläufige Absage für die Hoffnung auf einen reibungslosen Übergang bestehender PC-Bibliotheken auf die neue Hardware. Microsoft will die Kontrolle über die Transaktionsgebühren behalten. Wer glaubte, Microsoft würde freiwillig die 30-Prozent-Marge an Valve oder Epic abtreten, hat die wirtschaftliche Gravitation der Branche ignoriert.

Microsoft vollzieht eine strategische Notbremsung und beerdigt die Ära, in der die Konsole nur ein lästiges Anhängsel des Game Pass war. Mit dem Eingeständnis von Asha Sharma, die Hardware jahrelang zugunsten der Cloud-Expansion vernachlässigt zu haben, kehrt das Unternehmen nun unter dem Banner von „Project Helix“ und einem First-Class-Versprechen zurück.

Wer einen PC im Konsolenformat mit Steam-Anbindung wollte, sollte sich besser ein Steam Deck kaufen, denn Microsoft hat gerade die Tür für echte Freiheit wieder zugeschlagen.