Xbox Project Helix: Nur 25 Prozent mehr Performance als die PS6?

Microsofts kommende Konsole, intern als „Project Helix“ bezeichnet, soll die PS6 bei der reinen Rechenleistung um 25 Prozent übertreffen. Dieser Performance-Vorsprung basiert auf einem massiven Hardware-Design, das jedoch laut aktuellen Insider-Informationen von Moore’s Law is Dead mit erheblich höheren Produktionskosten erkauft wird.

Massive Hardware für den Leistungssieg

Der entscheidende Faktor für das Performance-Plus ist der „AMD Magnus“-Chip von Microsoft. Mit einer Gesamtfläche von 408 mm² ist er deutlich größer als der „AMD Orion“ der PS6 (280 mm²). Während Sony auf ein kompakteres 3-nm-Design setzt, kombiniert Microsoft ein 144 mm² SoC mit einer dedizierten 264 mm² GPU.

Diese zusätzliche Fläche ermöglicht es Microsoft, 68 RDNA-5-Compute-Units zu verbauen. Zum Vergleich: Die PS6 soll über 54 Einheiten verfügen. Auf dem Papier resultiert daraus die genannte Mehrleistung von etwa einem Viertel gegenüber der Sony-Konkurrenz, sofern diese Daten am Ende zutreffen.

Auch bei der Prozessor-Power gibt es Unterschiede, die den Vorsprung stützen. Project Helix nutzt offenbar eine Kombination aus drei Zen-6-Kernen und acht Zen-6c-Kernen. Sony hingegen setzt primär auf die effizienteren Zen-6c-Kerne (acht Stück) und nutzt zwei Zen-6-Kerne lediglich für die Verwaltung des Betriebssystems. Microsofts Ansatz verspricht hier eine höhere Rohleistung für rechenintensive Spielmechaniken, verzichtet aber auf die dedizierte OS-Trennung der PS6. Es ist der übliche Ansatz: Rohleistung gegen Effizienz.

Die Kosten der Power

Die gesteigerte Leistung hat ihren Preis. Da die Chip-Fläche von Project Helix fast 50 % größer ist als die der PS6, steigen die Fertigungskosten bei TSMC massiv an. Insider gehen davon aus, dass die Xbox-Hardware in der Herstellung fast doppelt so teuer sein könnte wie die PlayStation-Konkurrenz. Schätzungen gehen von 1.000 EUR aus.

Sony plant derweil trotz der aktuellen Marktspannungen bei Speicherpreisen fest mit einem Release-Fenster zwischen Ende 2027 und Anfang 2028. Eine Verschiebung auf 2029 gilt als unwahrscheinlich, da die logistischen Kosten einer Verzögerung die aktuellen Materialaufschläge übersteigen würden.

Microsoft geht abermals „All-In“ bei der Hardware: 25 % mehr GPU-Leistung und eine stärkere CPU-Konfiguration markieren den Anspruch auf die Leistungskrone. Sony hingegen optimiert auf Effizienz und Kostenkontrolle, um die PS6 massentauglicher zu positionieren. Ob die 25 % Mehrleistung den massiven Aufpreis in der Produktion (und letztlich im Laden) rechtfertigen, bleibt die entscheidende Frage für die nächste Generation.

Rechtfertigen 25 % mehr Performance eine Konsole, die in der Produktion fast doppelt so teuer ist wie die PS6?