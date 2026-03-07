Xbox Project Helix: Top-Analyst erwartet massiven Preissprung und das Ende der 500-Euro-Konsole

Microsoft bereitet den Boden für einen massiven Preissprung bei der nächsten Hardware-Generation. Analysten rechnen für das spätestens 2028 erwartete „Xbox Project Helix“ mit einem Einstiegspreis von mindestens 900 US-Dollar.

Der Hardware-Subvention ist die Puste ausgegangen

Die Zeiten, in denen Hersteller ihre Konsolen als Verlustgeschäft in die Wohnzimmer drückten, um über Software-Lizenzen zu kassieren, sind vorbei. Microsofts neue CEO Asha Sharma hat mit der Ankündigung von Project Helix am 5. März 2026 zwar die „Rückkehr zur Hardware-Exzellenz“ beschworen, doch der eigentliche Fokus liegt auf dem Investitionsschutz.

Die im Jahr 2025 durchgeführten Preiserhöhungen – die Xbox Series X mit 2 TB kletterte in den USA auf stolze 800 US-Dollar – waren kein Ausreißer, sondern strategisches Kalkül. Wer heute eine High-End-Maschine bauen will, die gleichzeitig als PC-Hybrid fungiert, kann das alte 499-Euro-Dogma nicht halten. Der massive Anstieg der Komponentenpreise lässt keinen Spielraum für Schnäppchen in der Zukunft.

Der Plattform-Lock-in wird zur Premium-Falle

Das Versprechen, auf der Xbox Helix sowohl Xbox- als auch PC-Spiele nativ zu nutzen – ein durchschaubarer Versuch, die Steam-Konkurrenz im Keim zu ersticken –, lässt sich Microsoft teuer bezahlen. Dr. Serkan Toto von Kantan Games sagt ganz deutlich: Wenn eine PS5 Pro heute schon für 750 US-Dollar über den Tresen geht, gibt es wirtschaftlich keinen Grund, warum ein deutlich leistungsstärkerer Nachfolger im Jahr 2028 günstiger sein sollte.

Microsoft opfert hier die massentaugliche Hardware-Barriere, um den Cashflow zu sichern und die Stagnation der Konsolenverkäufe durch höhere Margen pro Gerät auszugleichen. Für die Spieler bedeutet das, dass die nächste Xbox-Konsole endgültig zum Luxusgut mutiert, das sich preislich kaum noch von einem Mittelklasse-PC unterscheidet.

Ein Hybrid-Konzept als letzter Rettungsanker

Project Helix ist der Versuch, den Hardware-Business-Case überhaupt noch am Leben zu halten, nachdem Sony Microsoft in dieser Generation förmlich deklassiert hat. Die Integration von PC-Architektur dient dabei weniger der spielerischen Freiheit, sondern der Zweitverwertung bestehender Bibliotheken und der Reduzierung von Portierungskosten.

Indem man die Konsole als „PC-Ersatz“ positioniert, versucht das Marketing, den Preisschock von 900 US-Dollar oder mehr zu legitimieren. Es ist ein gefährliches Spiel: Man verspricht die ultimative Performance, riskiert aber, dass der Durchschnittsspieler bei derart hohen Anschaffungskosten schlicht aussteigt und das Hobby zur exklusiven Nische verkommt oder zur Konkurrenz, in dem Fall zur PS6, abwandert.

Microsoft bereitet uns psychologisch auf eine neue Ära vor, in der die Konsole kein günstiges Einstiegsgerät mehr ist, sondern ein teurer Hybrid-Rechner. Wer 2028 vorn mitspielen will, sollte schon jetzt anfangen zu sparen – der Traum vom erschwinglichen Gaming-PC im Konsolengewand wird ein sehr teures Erwachen.