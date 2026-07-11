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Xbox Project Positron: Disc-to-Digital System kommt wohl schon nächste Woche

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Xbox Project Saluki

Xbox bringt laut Berichten das Disc-to-Digital-System „Project Positron“. So wandelt ihr Discs in digitale Lizenzen um und behaltet den Wiederverkauf.

Xbox bringt das Disc-to-Digital-System unter dem Namen „Project Positron“ laut Insider-Berichten bereits nächste Woche an den Start. Microsoft reagiert damit direkt auf die Pläne von Sony, die physische Spiele ab 2028 komplett streichen wollen.

Lizenz-Transfer statt Plastikmüll

Das System läuft intern wohl unter dem Namen Project Positron. Spieler schieben eine unterstützte Xbox One- oder Xbox Series X-Disc in das Laufwerk und wandeln das physische Spiel permanent in eine digitale Lizenz für das eigene Microsoft-Konto um. Kein lästiges Disc-Wechseln mehr. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Ist es aber vielleicht nicht.

Die wichtigste Nachricht für den Gebrauchtmarkt: Der Weiterverkauf soll funktionieren. Die digitale Lizenz wird zwar fest an das aktivierende Konto gekoppelt, soll sich aber beim physischen Verkauf der Disc auf ein anderes Microsoft-Konto übertragen lassen. Wer die Disc abgibt, verliert folglich den digitalen Zugriff. Ein kluger Kompromiss. Microsoft rettet damit den Gebrauchtmarkt in einer rein digitalen Zukunft.

Anlass für die Gerüchte ist ein verzögertes Update im Xbox Insider Programm. Brad Rossetti deutete an, dass das Warten sich lohnen wird. Insider Jez Corden legte sich daraufhin mit einem knappen „Positron commeth“ fest. Offiziell ist noch nichts. Die Anzeichen verdichten sich jedoch massiv.

Project Positron könnte die Art, wie wir Konsolenspiele besitzen, grundlegend verändern. Es nimmt der rein digitalen Zukunft den größten Schrecken: den Verlust des Eigentumsrechts und des Gebrauchtmarkts. Ein verdammt starker Schachzug von Microsoft im harten Duell gegen Sony.

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Wie seht ihr das: Würdet ihr eure physische Spielesammlung sofort komplett digitalisieren, wenn der Weiterverkauf über die Disc gesichert bleibt, oder braucht ihr das Case zwingend im Regal?

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