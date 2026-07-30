Xbox Quartalszahlen unter neuer Führung: Der große Aufschwung lässt auf sich warten

Microsoft wächst dank Azure in astronomische Höhen, während die Gamingsparte trotz Führungswechsel im Minus verharrt. Die aktuellen Zahlen belegen: Restrukturierungen kosten Geld, bevor sie Spuren im Ergebnis hinterlassen.

Das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 bringt Microsoft einen Konzernumsatz von 90 Milliarden US-Dollar ein – ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn stieg parallel um 31 Prozent auf 35,8 Milliarden US-Dollar. Treiber dieser Entwicklung ist unverändert das Cloud-Geschäft. Azure wuchs um 43 Prozent, die gesamte Cloud-Sparte übertraf erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz.

Xbox bildet den Gegenpol zu dieser Bilanz. Der Umsatz im Bereich Content & Services sank im Jahresvergleich um 10 Prozent. In diesem Segment führt Microsoft digitale Spieleverkäufe, Einnahmen aus eigenen Titeln sowie das Abonnement-Geschäft zusammen.

Konkrete Unterdaten verweigert der Konzern seit Jahren. Aktuelle Abonnentenzahlen zum Game Pass fehlen im Bericht ebenso wie Kennzahlen zum Hardware-Absatz der Xbox Series-Konsolen. Was wir wissen, ist, dass Microsoft die Produktion gezielt drosselt und mit jeder verkauften Einheit draufzahlt – ein Minusgeschäft.

Sonderbelastungen drücken das Ergebnis

Die operative Marge der Gamingsparte litt im abgelaufenen Quartal unter einmaligen Effekten. Abfindungszahlungen nach den Wellen an Entlassungen sowie Wertminderungen belasteten die Bilanz direkt. Microsoft nennt keine genaue Summe für diese Sonderkosten, weist Xbox im Finanzbericht jedoch explizit als negativen Faktor für das Gesamtergebnis aus. Teilweise aufgefangen wurden diese Belastungen durch Finanzgewinne aus der Beteiligung an Anthropic sowie Einsparungen durch interne Ruhestandsprogramme.

Die wichtigsten Geschäftszahlen (Q4 GJ 2026)

Umsatz: 90,0 Mrd. US-Dollar ( +18 % )

90,0 Mrd. US-Dollar ( ) Operativer Gewinn: 40,6 Mrd. US-Dollar ( +18 % )

40,6 Mrd. US-Dollar ( ) Nettogewinn: 35,8 Mrd. US-Dollar ( +31 % )

35,8 Mrd. US-Dollar ( ) Gewinn je Aktie (EPS): 4,81 US-Dollar (+32 %)

Geschäftsbereiche

Microsoft Cloud: 59,3 Mrd. US-Dollar Umsatz ( +27 % )

59,3 Mrd. US-Dollar Umsatz ( ) Productivity & Business Processes: 37,8 Mrd. US-Dollar ( +14 % )

37,8 Mrd. US-Dollar ( ) Intelligent Cloud: 39,3 Mrd. US-Dollar ( +32 % )

39,3 Mrd. US-Dollar ( ) More Personal Computing: 12,9 Mrd. US-Dollar (-4 %)

Einzelne Produktbereiche

Azure: +43 %

Microsoft 365 Commercial Cloud: +14 %

Microsoft 365 Consumer Cloud: +24 %

LinkedIn: +12 %

Dynamics 365: +13 %

Windows OEM & Devices: -7 %

Xbox Content & Services: -10 %

Search Advertising (ex. TAC): +10 %

Gesamtgeschäftsjahr 2026

Umsatz: 331,8 Mrd. US-Dollar ( +18 % )

331,8 Mrd. US-Dollar ( ) Nettogewinn: 133,7 Mrd. US-Dollar ( +31 % )

133,7 Mrd. US-Dollar ( ) Gewinn je Aktie: 17,95 US-Dollar (+32 %)

Das Bild ist eindeutig. Tausende gestrichene Stellen, geschlossene Entwicklerstudios und die aggressive Ausweitung der Multiplattform-Strategie auf Konkurrenzsysteme schlagen sich bisher primär in den Kosten nieder. Wer unmittelbare Zuwächse nach den Umbauten erwartet hat, sieht nun rückläufige Einnahmen.

Ein abschließendes Urteil über den Kurs der neuen Xbox-Führung lässt diese Bilanz technisch noch nicht zu. Restrukturierungskosten fallen sofort an. Erträge aus eingesparten Budgets oder Verkäufen auf fremden Plattformen fließen zeitversetzt ein.

Für Spieler ändert dieser Finanzbericht rein gar nichts. Microsoft nutzt die enormen Gewinne der Cloud-Sparte, um die teuren Umbauten bei Xbox querzufinanzieren und Abfindungen abzuwickeln. Transparenz über den Erfolg des Game Pass oder die Konsolenverkäufe gibt es weiterhin nicht.

Wer wissen will, ob die neue Strategie unter Asha Sharma aufgeht, muss auf die Bilanzen der kommenden zwei bis drei Quartale warten. Bis dahin bleibt die Gamingsparte das Sorgenkind im Imperium.