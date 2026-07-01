Xbox-Reset: Konstantes Spiele-Budget macht Studio-Schließungen notwendig

Xbox stabilisiert das Budget für Spiele-Inhalte auf dem Niveau des Vorjahres, während ab dem 6. Juli 2026 umfangreiche Studio-Schließungen und Kündigungen anstehen.

Die Behauptung, das Gesamtinvestment zu halten, ist der Versuch, Schadensbegrenzung nach dem geplatzten RPG-Deal mit IO Interactive zu betreiben. Gegenüber Bloomberg bestätigte ein Xbox-Sprecher: „Wir erwarten, etwa genauso viel in Inhalte zu investieren wie im letzten Jahr.“

Was wie eine Erfolgsmeldung klingt, ist bei genauerer Betrachtung eine radikale Fokusverschiebung. Das Geld fließt nicht mehr in die Breite des Portfolios oder in kreative Nischen, sondern wird in wenigen, vermeintlich sicheren AAA-Großprojekten gebündelt. Microsoft verlagert das Kapital intern.

Umsatzminus und vervierfachte Hardware-Kosten

Die Gründe für diesen harten Kurs nannte CEO Asha Sharma bereits intern. Der Xbox-Umsatz sank in den vergangenen fünf Jahren um fast eine halbe Milliarde US-Dollar. Im gleichen Zeitraum haben sich die Hardware-Kosten vervierfacht. Sharma bezeichnete das Studio-System als „overextended“, also strukturell überdehnt.

Die Konsequenz aus diesen Zahlen ist ein strategischer Reset, der das bisherige Game-Pass-Modell kannibalisiert. Jahrelang kaufte Microsoft Studios auf, um Masse für den Abo-Dienst zu generieren. Diese Phase ist vorbei. Wenn die Einnahmen sinken und die Produktionskosten für Hardware explodieren, bleibt bei gleichbleibendem Budget weniger Raum für Experimente.

Die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter wehren sich bereits verbal gegen die Entlassungen und erklärten, sich nicht wie Wegwerfware behandeln zu lassen. Am Ende entscheiden jedoch die Zahlen.

Streichliste trifft namhafte Traditionsstudios

Die Konsolidierung betrifft ab nächster Woche direkt die First-Party-Infrastruktur. Berichte nennen Compulsion Games, Double Fine und Ninja Theory als erste Schließungskandidaten. Auch Undead Labs steht zur Disposition.

Besonders das drohende Aus von Arkane Studios in Frankreich zeigt die neue Härte. Findet Microsoft keinen externen Käufer, wird das Studio hinter „Dishonored“ abgewickelt. Diese Studios lieferten genau die exklusiven Double-A-Inhalte, die den Game Pass in der Theorie attraktiv machten.

Wirtschaftlich haben sie sich für Microsoft trotzdem nicht rentiert. Im Vergleich zu Sony, wo Kernstudios trotz Entlassungswellen als Markenidentität geschützt werden, bricht Xbox mit dieser Publisher-Philosophie. Es zählen nur noch garantierte Milliarden-Umsätze wie bei Call of Duty.

Konstant bleibende Investitionen bedeuten bei steigenden Entwicklungskosten weniger Spiele. Das Content-Budget wird für Blockbuster-Marken reserviert, während die kreative Vielfalt auf der Plattform stirbt. Für Abonnenten des Game Pass sinkt der qualitative Gegenwert abseits des absoluten Mainstreams. Wer Vielfalt und innovative First-Party-Titel sucht, findet diese Hardware-Zukunft langfristig eher auf dem PC oder der PlayStation.