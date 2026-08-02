Xbox Series Preiserhöhung: Microsoft hebt Euro-Preise um bis zu 200 EUR an

Microsoft hat die Verkaufspreise aller Modelle der Xbox Series X und Series S in Europa wie geplant zum 1. August 2026 um bis zu 200 EUR angehoben. Die Einstiegskonsole Series S kostet mit 512 Gigabyte Speicher ab sofort 499,99 EUR, während das Flaggschiff Series X mit Laufwerk auf 799,99 Euro klettert.

Verteuerung der Konsolenhardware im Detail

Der Sprung bei den europäischen Richtpreisen fällt drastischer aus als auf dem US-Markt. Die Einstiegsversion der Xbox Series S mit 512 Gigabyte Speicher steigt von 349,99 EUR auf 499,99 EUR. Das entspricht einem Plus von 150 EUR. Für die Variante mit einem Terabyte Speicher verlangt Microsoft nun 599,99 EUR statt bisher 399,99 EUR – eine Erhöhung um volle 200 EUR.

Gleiches Bild bei der High-End-Hardware: Die digitale Xbox Series X mit einem Terabyte Speicher kostet neu 749,99 EUR (zuvor 549,99 EUR). Das Modell mit optischem Laufwerk liegt bei 799,99 EUR nach zuvor 599,99 EUR. In Großbritannien steigen die Preise spiegelbildlich um bis zu 170 Pfund Sterling.

Xbox-Modell Alter Preis (EUR) Neuer Preis (EUR) Differenz Xbox Series S (512 GB) 349,99 € 499,99 € +150,00 € Xbox Series S (1 TB) 399,99 € 599,99 € +200,00 € Xbox Series X Digital (1 TB) 549,99 € 749,99 € +200,00 € Xbox Series X (1 TB mit Disc) 599,99 € 799,99 € +200,00 €

Die Margen-Doktrin schlägt die Reichweite

Offiziell begründet Microsoft die Maßnahme mit anhaltend hohen Preisen für Speicherchips auf dem Weltmarkt. Diese Komponentenkrise trifft auch Konkurrent Sony. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in den Absatzzahlen und der Strategie. Sony kommt bisher auf über 95 Millionen ausgelieferte PlayStation 5. Microsoft rangiert bei geschätzten 35 Millionen Konsolen.

Kurz vor dem Release von Schwergewichten wie „GTA 6“ wäre der Verzicht auf eine Preiserhöhung der logische Hebel gewesen, um Marktanteile von Sony abzugreifen. Microsoft zahlt diesen Aufpreis nicht mehr. Konzernchef Satya Nadella fordert von der Sparte nach 25 Jahren kontinuierlicher Subventionierung Eigenständigkeit und Rendite.

Dass Xbox-Chefin Asha Sharma zeitgleich das Ziel ausgibt, bis 2030 eine halbe Milliarde täglich aktive Nutzer zu erreichen, grenzt unter diesen preislichen Bedingungen an Wunschdenken. Ein Einstiegspreis von 500 EUR für fünf Jahre alte Einstiegshardware bremst jedes Kundenwachstum aus.

Microsoft opfert den Hardware-Absatz auf dem europäischen Markt für die eigene Marge. Eine Xbox Series S für 500 EUR verfehlt ihre ursprüngliche Daseinsberechtigung als günstige Einstiegsplattform komplett. Wer in dieser Konsolengeneration auf klassische Hardware setzt, hat mit diesen Preisen keinen Grund mehr, sich gegen den Marktführer Sony zu entscheiden. Microsoft richtet den Fokus faktisch auf PC und Cloud-Dienste aus – die Konsole wird zum hochpreisigen Nischenprodukt dekoriert.