Xbox Series Preiserhöhung: Microsoft hebt Euro-Preise um bis zu 200 EUR an

Microsoft hat die Verkaufspreise aller Modelle der Xbox Series X und Series S in Europa wie geplant zum 1. August 2026 um bis zu 200 EUR angehoben. Die Einstiegskonsole Series S kostet mit 512 Gigabyte Speicher ab sofort 499,99 EUR, während das Flaggschiff Series X mit Laufwerk auf 799,99 Euro klettert.
Verteuerung der Konsolenhardware im Detail
Der Sprung bei den europäischen Richtpreisen fällt drastischer aus als auf dem US-Markt. Die Einstiegsversion der Xbox Series S mit 512 Gigabyte Speicher steigt von 349,99 EUR auf 499,99 EUR. Das entspricht einem Plus von 150 EUR. Für die Variante mit einem Terabyte Speicher verlangt Microsoft nun 599,99 EUR statt bisher 399,99 EUR – eine Erhöhung um volle 200 EUR.
Gleiches Bild bei der High-End-Hardware: Die digitale Xbox Series X mit einem Terabyte Speicher kostet neu 749,99 EUR (zuvor 549,99 EUR). Das Modell mit optischem Laufwerk liegt bei 799,99 EUR nach zuvor 599,99 EUR. In Großbritannien steigen die Preise spiegelbildlich um bis zu 170 Pfund Sterling.
|Xbox-Modell
|Alter Preis (EUR)
|Neuer Preis (EUR)
|Differenz
|Xbox Series S (512 GB)
|349,99 €
|499,99 €
|+150,00 €
|Xbox Series S (1 TB)
|399,99 €
|599,99 €
|+200,00 €
|Xbox Series X Digital (1 TB)
|549,99 €
|749,99 €
|+200,00 €
|Xbox Series X (1 TB mit Disc)
|599,99 €
|799,99 €
|+200,00 €
Die Margen-Doktrin schlägt die Reichweite
Offiziell begründet Microsoft die Maßnahme mit anhaltend hohen Preisen für Speicherchips auf dem Weltmarkt. Diese Komponentenkrise trifft auch Konkurrent Sony. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in den Absatzzahlen und der Strategie. Sony kommt bisher auf über 95 Millionen ausgelieferte PlayStation 5. Microsoft rangiert bei geschätzten 35 Millionen Konsolen.
Kurz vor dem Release von Schwergewichten wie „GTA 6“ wäre der Verzicht auf eine Preiserhöhung der logische Hebel gewesen, um Marktanteile von Sony abzugreifen. Microsoft zahlt diesen Aufpreis nicht mehr. Konzernchef Satya Nadella fordert von der Sparte nach 25 Jahren kontinuierlicher Subventionierung Eigenständigkeit und Rendite.
Dass Xbox-Chefin Asha Sharma zeitgleich das Ziel ausgibt, bis 2030 eine halbe Milliarde täglich aktive Nutzer zu erreichen, grenzt unter diesen preislichen Bedingungen an Wunschdenken. Ein Einstiegspreis von 500 EUR für fünf Jahre alte Einstiegshardware bremst jedes Kundenwachstum aus.
Microsoft opfert den Hardware-Absatz auf dem europäischen Markt für die eigene Marge. Eine Xbox Series S für 500 EUR verfehlt ihre ursprüngliche Daseinsberechtigung als günstige Einstiegsplattform komplett. Wer in dieser Konsolengeneration auf klassische Hardware setzt, hat mit diesen Preisen keinen Grund mehr, sich gegen den Marktführer Sony zu entscheiden. Microsoft richtet den Fokus faktisch auf PC und Cloud-Dienste aus – die Konsole wird zum hochpreisigen Nischenprodukt dekoriert.
Totgeburt für den preis gerade jetzt. Wo ist den der Mehrwert wenn es schon soviel geld kostet?
Schlechter als die pro,keine exlusiv spiele und Windows läuft auch nicht drauf optinal (es geht nicht darum wer das benutzen wird sondern als Gegenwert)
Eine ps5 digital Edition liegt neu auch bei über 500€ aktuell 😅 ohne Laufwerk einfach digital da kommt noch was auf uns zu
Dann hatte ich mal Glück , 279€ für meine 500er Series S , 236€ noch mal für 2TB Speicher ,das geht dann .
Ich habe gestern mal auf der XBOX im Store geschaut, da ist die Series nicht mehr verfügbar. Bei Amazon neu nur noch die Series S. Bleibt wohl nur noch der Gebrauchtmarkt.
Total verrückt
Bei Xbox hat man ein „Händchen“ dafür immer wieder in eine bodenlose Pfütze zu treten. Ich kann mich an keine Generation erinnern, in der man seinem Konkurrenten so den roten Teppich ausgerollt hat um diesem Marktanteile zu überlassen. Im Umkehrschluss fährt Xbox eine Klatsche nach der anderen ein und darauf wird dann auch geantwortet, dass die Hardware 80% des Geschäfts ausmacht. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Der Preisanstieg ist gewaltig und das wird der letzte Todesstoß für die Series Reihe sein bevor die Konsole endgültig in der Versenkung verschwindet.
Sony dagegen hat seine Gefolgschaft erfolgreich eingestimmt, die kürzlich veröffentlichten Zahlen sprechen hier eine deutliche Sprache, während bei Xbox die Hütte brennt und es kommt die Preissteigerung on top. 🤦🏻♂️ RIP Xbox das kann nichts werden in Zukunft!
Gegen Xbox spricht einfach maximal zu viel, unbeliebtheit, Preis, Zukunft, die ganze Marke ist zum reinsten Probierladen geworden, kaputt verbastelt und absolut rettungslos, wer da noch eine goldene zukunft sieht soll das mal erläutern.Das wird auch kein Manager mehr retten können, Sharma steht ja gut abgesichert mit ihrer Beraterstelle für Banken dar.
Ob das die Xbox retten kann
Gar nicht dumm gedacht & umgesetzt:
Nochmals ordentlich den Maßstab der Anschaffungskosten anheben, um dann zum Start der nächsten Generation eine mittlerweile etablierte Preisspanne gegenüber dem letzten Rest der vorhandenen Community als „normal“ oder gar „Angebot“ zu gaslighten. Dass es die Leute mit sich machen lassen & es funktioniert sehen wir überall, im Supermarkt, beim Erhalt der Nebenkostenabrechnung oder an der Tankstelle, oder gibt es hier tatsächlich noch jemanden, der ernsthaft daran glaubt, dass der Spritpreis noch vor Ende diesen Sommers nicht über 2,50€ liegen wird? 😉
Und wir machen weiter, und es funktioniert.
Hey, ich verkaufe meine mittlerweile rund sechs Jahre alte Series X für 749€ und ich bin mir sicher, dass es irgendeinen Lemming geben wird, der hier einen Schnapper riecht.
. . . weil, Laufwerk und so 😂
Die Ironie ist köstlich 😄
Der Unterschied ist nur, dass es bei Sony funktioniert aber bei Xbox bin ich da überaus skeptisch 😉
Richtig, und am Rande bemerkt:
Persönlich finde ich, dass es sich da bei Sony & Microsoft gar nicht mehr um das eigentlich tragische handelt, darüber bin ich längst hinweg, das betrachte ich mittlerweile nur noch als Randnotiz & Symptom aus selbstinduzierter Kausalität.
Köstlich hingegen betrachte ich weiterhin diese immer dann & überall auftretende Reaktion seitens genau der Menschen, die mittlerweile soweit gegaslighted wurden, dass sie regelrechte Freudensprünge demonstrieren, sobald der Literpreis mal bei 2,09€ oder die Packung Eier bei 3,49€ liegt 😏
Es geht einfach NICHTS über den charmanten Duft von Ironie & Sarkasmus am Sonntagnachmittag.
Warum um alles in der Welt sollte man für so altes Zeug so viel Geld bezahlen? Dann doch lieber gleich in den PC stecken!
Ja? Alleine Grafikkarte und Arbeitsspeicher kosten mehr wie die Konsole… Finde das wird oft vergessen.
Da kommst du mit 800 Euro aber auch nicht sehr weit.
Meinst du? Ich denke dennoch das der PC mehr Spiele und mehr Möglichkeiten bietet als eine XBox, die demnächst überholt ist. Gerade wenn man das nötige Geld hat, um etwas mehr zu investieren. Die neuen Konsolengenerationen sollen ja schließlich auch alle wesentlich teurer werden.