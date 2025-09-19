Xbox Series X|S wird schon wieder teurer – Microsoft schraubt weiter am Preis

2025 entwickelt sich zum teuersten Gaming-Jahr seit Langem. Erst überraschte Nintendo mit 80-Dollar-Spielen, dann zogen die Konsolenhersteller nach und erhöhten die Preise für ältere Hardware. Jetzt legt Microsoft noch einmal nach: Pünktlich vor den Feiertagen steigen die Kosten für Xbox Series X|S erneut, und das sorgt bei Fans für massiven Frust.

Xbox Series X|S wird spürbar teurer

Die neuen Preise in den USA lesen sich bitter:

Xbox Series S (512 GB): 399,99 $ (zuvor 379,99 $)

399,99 $ (zuvor 379,99 $) Xbox Series S (1 TB): 449,99 $ (zuvor 429,99 $)

449,99 $ (zuvor 429,99 $) Xbox Series X (Digital): 599,99 $ (zuvor 549,99 $)

599,99 $ (zuvor 549,99 $) Xbox Series X: 649,99 $ (zuvor 599,99 $)

649,99 $ (zuvor 599,99 $) Xbox Series X (2 TB Black Special Edition): 799,99 $

Zur Erinnerung: Viele Spieler bekamen die Series S noch 2024 für rund 350 Dollar im Sale. Heute kostet dieselbe Konsole fast 50 Dollar mehr, und das nach fünf Jahren Marktzeit. Für viele wirkt das schlicht absurd.

Frust in der Community

Im Xbox-Subreddit stapeln sich die Beschwerden. Spieler berichten, dass sie 2023 die Series X für knapp 500 Dollar ergattert haben – heute sind es 150 Dollar mehr. Angesichts der Tatsache, dass die nächste Konsolengeneration nicht mehr allzu weit entfernt ist, fragen sich viele: Warum jetzt noch so viel Geld in Hardware stecken, die bald ausläuft?

Im Gegensatz zur PS5 Pro, die derzeit unverändert bei 799 € in Europa liegt, schiebt sich die Xbox Series X preislich fast darüber hinaus. Gleichzeitig verzichtet Microsoft zunehmend auf echte Exklusivtitel. Damit fehlt für viele das Argument, warum man sich für Xbox und nicht direkt für PlayStation entscheiden sollte.

Microsofts Begründung, und was wirklich dahinter steckt

Offiziell verweist Microsoft auf das „schwierige makroökonomische Umfeld“ und vor allem auf die aktuelle US-Zollsituation. Fakt ist: Preissteigerungen betreffen bislang ausschließlich die USA, nicht Europa oder andere Regionen. Das legt nahe, dass Zölle und Handelsbedingungen der Hauptgrund sind und weniger die Produktionskosten der Konsole selbst.

Als Spieler kann man das schwer nachvollziehen. Fünf Jahre nach Launch sollte Hardware günstiger werden, nicht teurer. Stattdessen verlangt Microsoft heute mehr Geld für dieselbe Technik, während der Mehrwert durch exklusive Spiele fehlt. Kurz gesagt: Für Neukunden ist die Xbox damit unattraktiver als je zuvor.

Wer in den USA noch auf ein Weihnachts-Schnäppchen gehofft hat, dürfte enttäuscht sein. Und die Frage bleibt: Wenn schon fünf Jahre alte Hardware so viel kostet – was wird uns die nächste Generation an Preisen zumuten?