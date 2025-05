Xbox Series X|S wird teurer – und keiner weiß mehr, wofür

Jetzt trifft es auch die Xbox: Microsoft erhöht weltweit die Preise für Konsolen, Zubehör – und bald auch für Spiele. Die gute Nachricht? Es ist nicht nur deine Geldbörse betroffen, sondern gleich das ganze Xbox-Ökosystem, wie Windows Central meldet.

Was schon bei der jüngsten Preiserhöhung der PS5 und Nintendo für Zähneknirschen sorgte, wird nun auch bei Xbox zur Realität. Inflation, unterbrochene Lieferketten, steigende Produktionskosten – das alles sind echte Probleme. Aber ausgerechnet jetzt, wo Microsoft das Vertrauen der eigenen Fanbase am dringendsten bräuchte, erhöht man die Preise quer durch das Line-up. Der Xbox Controller? Teurer. Die Series X? Teurer. Spiele wie Call of Duty? Bald 80 Dollar.

Teurer, aber nicht besser: Xbox verliert ihr letztes Argument

Ironisch: Noch vor Kurzem versprach Microsoft, man werde im Gegensatz zu Sony keine Preiserhöhungen vornehmen. Heute ist das Gegenteil der Fall – und das just in einer Zeit, in der sich Xbox als Marke selbst neu erfinden muss. Exklusivität? Gibt’s nicht mehr. Forza Horizon 5 auf PS5, Sea of Thieves folgt. Und auf der Xbox? Warten. Hoffen. Game Pass.

Product Neuer Preis (€) Xbox Series S 512 €349.99 Xbox Series S 1TB €399.99 Xbox Series X Digital €549.99 Xbox Series X €599.99 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition €699.99

Product Neuer Preis (€) Xbox Wireless Controller (Core) €64.99 Xbox Wireless Controller (Color) €69.99 Xbox Wireless Controller – Special Edition €79.99 Xbox Wireless Controller – Limited Edition €89.99 Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Core) €149.99 Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Full) €199.99

Denn während Xbox-Hardware immer mehr an Bedeutung verliert, verkauft Microsoft die Vision von „Play Anywhere“ – ein Spiel, ein Code, überall spielen. Klingt gut, hilft aber wenig, wenn das Vertrauen schwindet. Wer 80 Dollar für ein digitales Spiel zahlt, erwartet mehr als einen Hauch von Plattform-Identität. Und physische Spieler schauen bei XPA sowieso in die Röhre.

Die Preisstrategie dürfte außerdem nicht nur Microsoft betreffen. Brancheninsider gehen davon aus, dass andere Publisher – allen voran Rockstar mit GTA 6 – ebenfalls auf den 80+-Dollar-Zug aufspringen. Damit wird aus einem Xbox-Problem schnell ein Industrie-Problem.

Microsofts Versprechen in die Zukunft

Microsofts Hoffnung liegt jetzt auf der Zukunft: neue Konsolen, ein potenzieller Xbox-Handheld, alternative Hardwarelösungen für Märkte mit Zollhürden. Viel Konjunktiv, wenig Konkretes. Doch solange man Game-Pass-Abos verkauft und auf dem Papier Rekordumsätze meldet, scheint intern alles nach Plan zu laufen.

Ob das reicht, um den schleichenden Bedeutungsverlust der Xbox im Gaming-Mainstream zu stoppen, steht auf einem anderen Blatt. Eine Konsole wird man bald nicht mehr kaufen, weil sie günstiger ist – sondern weil man überhaupt noch einen Grund findet.