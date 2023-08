Xbox Series X soll Downgrade erhalten, um günstiger zu werden

Gleichzeitig soll auch Microsoft an einem Mid-Gen Upgrade der Xbox Series X arbeiten, das allerdings nicht vor 2025 auf den Markt kommen soll. In diesem Zeitraum wird auch die PS5 Pro vermutet, die immer mal wieder angesprochen wird.

Eine Xbox Series X als All-Digital Edition hätte schon von Anfang an Sinn gemacht, da die meisten Spiele auf der Xbox über den Game Pass und somit digital bezogen werden. Generell ist der Anteil an Disc-Spielen auf Xbox gegenüber PlayStation erheblich geringer.

Um das zu vermeiden, soll es die Xbox Series X bald auch ohne Laufwerk geben, was die Produktions- und Endverbraucherkosten deutlich senken könnte. Das möchte der „Insider“ und XboxEra-Gründer Shpeshal Nick erfahren haben, wie er in seinem jüngsten Podcast zum Besten gibt.

Gerade erst wurde der Preis der Xbox Series X um 50 EUR erhöht , was in nach wie vor angespannten Zeiten wie diesen äußerst ungünstig ist, insbesondere dann, wenn die Verkaufszahlen weit hinter der Konkurrenz liegen und diese gleichzeitig mit einer Rabattaktion locken. Sollte es bald zu einem neuen PS5-Modell kommen, das möglicherweise auch noch günstiger ist, stünde Microsoft vor einem weiteren Problem, um in dieser Generation irgendwie noch aufholen zu können.

