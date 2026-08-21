Xbox Series X25: Preis & Termin der Jubiläums-Konsole schließt zur PS5 Pro auf

Microsoft setzt den Preis für die limitierte Xbox Series X25 zum 25-jährigen Markenjubiläum auf 899,99 EUR an und veröffentlicht die Konsole am 27. November 2026. Damit kostet die Ausführung im transparenten Retro-Design punktgenau so viel wie eine PS5 Pro.

Transparenz-Optik trifft High-End-Bepreisung

Die Hardware basiert technisch auf der bekannten Xnox Series X inklusive optischem Laufwerk. Optisch orientiert sich das Gehäuse am semitransparenten „OG Green“ der ersten Xbox von 2001. Die inneren Bauteile sind durch das grüne Kunststoffgehäuse sichtbar. Der Lieferumfang beinhaltet zudem den passenden X25-Sondercontroller. Teilnehmer des damaligen Events dürfen sich sogar auf ein kostenloses Exemplar freuen.

Xbox Series X: 25th Anniversary Edition

Anfang August 2026 hob Microsoft die unverbindliche Preisempfehlung der regulären Xbox Series X mit 1-TB-Laufwerk bereits auf 799,99 EUR an. Die Jubiläumsausgabe verteuert das System um weitere 100 EUR. Marktführer Sony verlangte für die PS5 Digital Edition zum 30. Geburtstag lediglich einen Aufschlag von 50 EUR gegenüber dem Basismodell. Das ist eine deutliche Ansage. Microsoft lässt sich den Nostalgie-Faktor teuer bezahlen.

Der Veröffentlichungstermin am Black Friday zeigt die kommerzielle Ausrichtung. Während Sony mit der PS5 Pro für denselben Betrag mehr Rechenleistung und 2 TB Speicher liefert – allerdings ohne Laufwerk –, bietet die Series X25 reine Kosmetik. Ein konkretes Datum für den Start der Vorbestellungen steht bisher aus.

Der Preis von 900 EUR für eine technisch unveränderte Konsole der aktuellen Generation ist rein über Sammlerwert kalkuliert. Wer maximale Rechenleistung für dieses Budget sucht, greift zur Konkurrenz oder investiert direkt in PC-Hardware. Dieses Modell bedient ausschließlich Enthusiasten, die bereit sind, für Nostalgie-Optik einen dreistelligen Aufpreis zu zahlen.