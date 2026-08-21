Hardware

Xbox Series X25: Preis & Termin der Jubiläums-Konsole schließt zur PS5 Pro auf

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Die Xbox Series X25 erscheint am 27. November 2026 für 899,99 Euro. Alle Fakten zu Preis, Hardware und dem Vergleich zur PS5 Pro im Überblick.

Xbox Series 25 Edition

Microsoft setzt den Preis für die limitierte Xbox Series X25 zum 25-jährigen Markenjubiläum auf 899,99 EUR an und veröffentlicht die Konsole am 27. November 2026. Damit kostet die Ausführung im transparenten Retro-Design punktgenau so viel wie eine PS5 Pro.

Transparenz-Optik trifft High-End-Bepreisung

Die Hardware basiert technisch auf der bekannten Xnox Series X inklusive optischem Laufwerk. Optisch orientiert sich das Gehäuse am semitransparenten „OG Green“ der ersten Xbox von 2001. Die inneren Bauteile sind durch das grüne Kunststoffgehäuse sichtbar. Der Lieferumfang beinhaltet zudem den passenden X25-Sondercontroller. Teilnehmer des damaligen Events dürfen sich sogar auf ein kostenloses Exemplar freuen.

Xbox Series 25 Edition
Xbox Series X: 25th Anniversary Edition

Anfang August 2026 hob Microsoft die unverbindliche Preisempfehlung der regulären Xbox Series X mit 1-TB-Laufwerk bereits auf 799,99 EUR an. Die Jubiläumsausgabe verteuert das System um weitere 100 EUR. Marktführer Sony verlangte für die PS5 Digital Edition zum 30. Geburtstag lediglich einen Aufschlag von 50 EUR gegenüber dem Basismodell. Das ist eine deutliche Ansage. Microsoft lässt sich den Nostalgie-Faktor teuer bezahlen.

Der Veröffentlichungstermin am Black Friday zeigt die kommerzielle Ausrichtung. Während Sony mit der PS5 Pro für denselben Betrag mehr Rechenleistung und 2 TB Speicher liefert – allerdings ohne Laufwerk –, bietet die Series X25 reine Kosmetik. Ein konkretes Datum für den Start der Vorbestellungen steht bisher aus.

Der Preis von 900 EUR für eine technisch unveränderte Konsole der aktuellen Generation ist rein über Sammlerwert kalkuliert. Wer maximale Rechenleistung für dieses Budget sucht, greift zur Konkurrenz oder investiert direkt in PC-Hardware. Dieses Modell bedient ausschließlich Enthusiasten, die bereit sind, für Nostalgie-Optik einen dreistelligen Aufpreis zu zahlen.

More Read

Xbox Logo 2026
Microsoft stoppt digitale Verkaufszahlen: Keine Xbox-Daten mehr für Circana & GSD
Ps6 Console Digital Handheld
PS6 und Xbox Project Helix: 1.000-Dollar-Preisschild bedroht Marktstart
Halo Campaigned Evolved
Halo: Campaign Evolved Patch bringt Post-Processing-Toggles und Grafik-Fixes
TAGGED:
SOURCES:Dealabs
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

PlayStation Plus Abo-Geschenk: Sony belohnt die Community mit Gratis-Code

Sony belohnt PS-Plus-User mit einem Gratis-Code für Helldivers 2. Wir zeigen euch…

3 Kommentare

GT7 Update 1.71 offiziell enthüllt: vier neue Wagen und frische Rennen warten

Gran Turismo 7 Update 1.71 bringt am 20. August den Toyota Chaser,…

Keine Kommentare

GTA 6: Leaks treffen Rockstar genau dort, wo es am empfindlichsten ist

Neue Leaks setzen Rockstar Games vor dem GTA 6 Extended Look unter…

2 Kommentare

You Might Also Like