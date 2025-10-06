Xbox Series X|S: Der nächste Händler wirft offenbar das Handtuch

Während Microsoft offiziell an seiner Xbox-Strategie festhält, scheinen einige große US-Händler langsam die Geduld zu verlieren. Nach Costco nimmt nun auch Sam’s Club die Xbox Series X|S aus dem Sortiment – und das nicht leise, sondern mit radikalen Preisnachlässen, um Restbestände loszuwerden.

Eine offizielle Begründung steht noch aus, aber das Signal ist deutlich: Die Xbox verkauft sich offenbar nicht so, wie man es sich erhofft hatte.

Ein Muster wird sichtbar

Erst Costco, jetzt Sam’s Club – zwei der größten Einzelhändler in den USA ziehen sich kurz nacheinander zurück. Von einer isolierten Entscheidung kann da kaum noch die Rede sein. Bei Costco sprach man von einer „geschäftlichen Entscheidung“, während man gleichzeitig weiter auf Nintendo und PlayStation setzt. Das lässt tief blicken. Offenbar sehen einige Händler bei der Xbox kein lohnendes Geschäft mehr – weder mit Konsolen noch mit Zubehör. Zudem sollen zahlreiche spanische Stores kürzlich darüber informiert worden sein, dass sie keine neuen Konsolen von Microsoft mehr erhalten. Insofern werden diese auch hier aus dem Sortiment verschwinden.

Von Microsoft selbst hört man dazu bisher nichts. Kein Dementi, keine Klarstellung. Dabei wäre jetzt genau der Zeitpunkt, das Vertrauen in die Marke zu stärken. Stattdessen entstehen Lücken, die sich schnell mit Spekulationen füllen. Kommt bald die neue Xbox-Generation? Ist die Nachfrage so niedrig, dass selbst Großhändler aufgeben? Oder verliert Microsoft schlicht das Interesse am klassischen Konsolenverkauf?

Xbox Consoles Clearance Sale at Sam's Club. Prices differ depending on region/location. https://t.co/sqQNaHpAb7



Xbox S $179.31-$239.31

Xbox Series X $279.31https://t.co/nCw4LTNqGj pic.twitter.com/KNjN00Txby — Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) October 3, 2025

Der schleichende Rückzug

Ob Sam’s Club dauerhaft aussteigt oder nur Bestände abbaut, bleibt unklar. Aber es passt ins Bild: Der PC-Markt ist für Microsoft längst wichtiger, Game Pass das eigentliche Zugpferd. Die Konsole wirkt zunehmend wie ein Nebenprodukt – technisch stark, strategisch vernachlässigt. Wenn selbst Partner im Handel das so sehen, hat Microsoft ein echtes Wahrnehmungsproblem.

Zwei große Händler, die kurz nacheinander ihre Xbox-Regale leeren, sind kein Zufall. Vielleicht ist das noch kein Untergang, aber es zeigt, wie dünn die Luft für die Xbox Series X|S inzwischen geworden ist. Und Microsofts Schweigen macht es nur schlimmer.