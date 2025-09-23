Xbox Series X|S gestrichen: Händler kippen Microsofts Konsole

Wer aktuell bei Costco nach einer Xbox Series X|S sucht, wird enttäuscht: Auf den US- und UK-Webseiten des Handelsriesen gibt es keine Konsolen, keine Spiele, nicht mal mehr eine eigene Xbox-Kategorie. Während PlayStation 5 und Nintendo Switch prominent mit eigener Sektion vertreten sind, herrscht bei Xbox gähnende Leere.

Ein stiller Schnitt

Auffällig ist, dass Costco die Änderung nicht angekündigt hat. Laut Beobachtungen aus Foren wie ResetEra ist die Xbox-Sektion bereits seit einigen Wochen verschwunden, allerdings ohne offiziellen Kommentar. Noch kurioser: Google zeigt in den Snippets weiterhin „Shop our latest collection of Xbox at Costco“, doch ein Klick führt ins Nichts. Auf den Produktseiten taucht Xbox zwar am Seitenende auf, echte Angebote sucht man aber vergeblich.

Offiziell gibt es keine Begründung, warum Costco die Xbox Series X|S verbannt hat. Branchenbeobachter sehen darin aber ein mögliches Symptom für Microsofts schwierige Konsolen-Generation. Trotz technischer Konkurrenzfähigkeit hat die Xbox Series X|S den Anschluss an die PS5 verloren. Exklusive Spiele waren rar, viele Eigenproduktionen wanderten inzwischen sogar auf Sonys Plattform. Ein Schritt, der zwar kurzfristig Spieler erreicht, langfristig aber das Alleinstellungsmerkmal verwässert.

Historische Parallelen

Wer sich erinnert: Auch Sega begann nach schwächelnden Konsolen-Generationen seine Hardware still und leise aus dem Handel verschwinden zu sehen, bevor der Schritt ins reine Software-Geschäft folgte. Microsoft betont zwar regelmäßig, dass man an einer nächsten Xbox-Generation arbeitet, doch Bewegungen wie diese lassen die Diskussionen um eine mögliche „Sega-Wende“ neu aufflammen.

Ob Costco nur temporär auf Xbox verzichtet oder ein größeres Umdenken stattfindet, bleibt abzuwarten. Es ist aber nicht das erste Mal, dass der Handel das Angebot rund um die Xbox verkleinert. Während PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 auf den Händlerseiten glänzen, wirkt die Xbox Series X|S hier wie aus dem Sortiment radiert. Für Microsoft ist das kein gutes Bild, und für Spieler ein weiteres Signal, dass die Konsolen-Realität gerade neu sortiert wird.