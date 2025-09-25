Xbox Series X|S: Händler stoppt Verkauf ganz offiziell

Nur wenige Tage nach ersten Hinweisen hat Costco offiziell bestätigt, dass die Xbox Series X|S nicht länger Teil des Sortiments ist. In einer Stellungnahme gegenüber einem früheren IGN-Mitarbeiter erklärte der Großhändler, dass man keine Pläne habe, die aktuellen Microsoft-Konsolen künftig anzubieten. Nintendo- und PlayStation-Hardware werde weiterhin verfügbar bleiben. Laut Costco handle es sich dabei um eine „geschäftliche Entscheidung“.

Für Spieler wirft das Fragen auf: Bedeutet dies einen generellen Rückzug der Xbox aus großen Handelsketten? Oder ist es ein isolierter Schritt eines einzelnen Händlers?

Ein Spiegelbild einer schwierigen Generation für Microsoft

Die Entscheidung von Costco reiht sich in eine Reihe von Entwicklungen ein, die diese Konsolengeneration für Microsoft kompliziert gemacht haben. Trotz der positiven Markenbekanntheit musste das Unternehmen zunehmend auf ein stärkeres Drittanbieter-Geschäft setzen. Die Xbox Series X|S hat nie ganz die Verkaufszahlen der PlayStation 5 erreicht, und nun zieht mit Costco ein bedeutender Händler die Konsequenzen. Die jüngste Preiserhöhung der Xbox könnte sogar direkt damit zusammenhängen.

Berichte aus Kanada deuten darauf hin, dass auch EB Games die Xbox-Lagerbestände nur noch abverkauft, ohne Nachschub zu planen. Auffällig bleibt, dass die Xbox Series S noch verfügbar ist, während die Xbox Series X nur eingeschränkt, abhängig vom lokalen Bestand, angeboten wird.

Was Spieler jetzt wissen sollten

Für Käufer bedeutet das vor allem eines: Wer noch eine Xbox Series X|S sucht, sollte nicht auf Standard-Großhändler setzen, sondern gezielt Online-Bestände prüfen. Für Microsoft selbst ist es ein Weckruf, dass die aktuelle Strategie noch nicht überall fruchtet, auch wenn ein Nachfolgegerät bereits angekündigt wurde.

Ob weitere Händler dem Beispiel folgen werden, bleibt abzuwarten. Die Xbox Series X|S erlebt aber gerade einen Wendepunkt, der die Zukunft des Xbox-Geschäfts im Einzelhandel infrage stellt.

Abschließend: Ist dies nur ein logistischer Schritt einzelner Händler, oder ein frühes Signal dafür, dass Microsoft den Einzelhandel bei Xbox künftig stärker umgestalten wird? Die kommenden Monate könnten Klarheit bringen.