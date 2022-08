Xbox Series X|S – Microsoft äußert sich zur potenziellen Preiserhöhung

Die PS5 kostet ab sofort 549 EUR für die Disc Edition und 449 EUR für die Digital Edition, bzw. entsprechend mehr, wenn man sich für ein Game Bundle entscheidet. Zu erwarten ist außerdem, dass sich die Verfügbarkeitssituation der PS5 durch die Preiserhöhung ein wenig entspannt, auch wenn Sony nach wie vor an den geplanten Absatzzahlen der PS5 in diesem Jahr festhalten möchte.

„Obwohl diese Preiserhöhung angesichts des aktuellen globalen Wirtschaftsumfelds und seiner Auswirkungen auf das Geschäft von SIE eine Notwendigkeit ist, bleibt unsere oberste Priorität die Verbesserung der PS5-Versorgungssituation, damit möglichst viele Spieler alles erleben können, was PS5 bietet und was noch kommen wird.“

Das bedeutet jedoch nicht, dass Microsoft in einer völlig anderen Situation steckt als Sony. Auch diese dürften mit der Xbox Series X|S ziemlich unter Druck stehen, was den Preis angeht, da sich der schwache Euro und die weltweite Inflation sicherlich auch auf deren Produktion auswirkt. Aufgrund der geringeren Nachfrage nach der Xbox Series X|S inbesondere hier in Europa wird man jedoch etwas mehr Spielraum als Sony haben oder das Ganze einfach subventionieren.

Für die Xbox Series X|S bedeutet dies, dass man für den Moment an den aktuellen Preisen von 499 EUR für die Xbox Series X bzw. 299 EUR UVP für die Xbox Series S festhalten wird. Das sagte Microsoft auf der gamescom in Köln, womit man auch früheren Berichten widerspricht, wonach eine potenzielle Preiserhöhung im Raum steht.

Sony hat am gestrigen Donnerstag eine Preiserhöhung der PS5 um 50 EUR angekündigt, mit der man auf die aktuelle Marktsituation reagiert. Umso spannender blickt man nun auf Microsoft, was diese mit der Xbox Series X|S planen.

