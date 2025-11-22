Xbox Series X|S: Nächste Preiserhöhung droht, und zwar schon „sehr bald“

Die nächste Hiobsbotschaft für Xbox-Spieler könnte schneller kommen, als Microsoft lieb ist. Laut einem bekannten Tech-Insider steht die Xbox Series X|S kurz vor einer weiteren Preiserhöhung, ausgelöst durch eine drastische Verknappung von GDDR- und DRAM-Speicher, die in Teilen der Techbranche bereits Panik auslöst.

Was passiert gerade?

Der Tech-YouTuber und Leaker Moore’s Law Is Dead berichtet, er habe von mehreren Zulieferern und Händlern gehört, dass Microsoft seine Partner über „sehr, sehr bald“ eintreffende Auswirkungen der RAM-Krise informiert habe. Der Ton war angeblich ungewohnt alarmistisch.

Grund dafür sei eine massive Umschichtung am Speicher-Markt. Riesige Abnahmeverträge aus dem KI-Sektor, insbesondere von großen US-Anbietern und Speicherfertigern wie Samsung und SK hynix, binden angeblich einen gewaltigen Teil der globalen DRAM-Kapazitäten. Wer keine langfristigen Verträge gesichert hat, steht jetzt im regen Verkehr und muss um Restmengen zu deutlich höheren Preisen kämpfen.

Was bedeutet das für die Xbox Series X|S?

Für die Xbox sei die Lage laut Insider „deutlich angespannter“ als bei der Konkurrenz. Sollten die RAM-Preise kurzfristig weiter steigen, könnte Microsoft entweder:

die Hardwarepreise der Xbox Series X|S erneut erhöhen , oder

, oder die Produktion drosseln, wodurch einzelne Modelle zeitweise schlechter verfügbar wären.

Beides wäre unangenehm, besonders, weil 2025 schon zwei Preisrunden hinter den Xbox-Spielern liegen. Erst im Frühjahr und später im Oktober kletterten mehrere Modelle um teils dreistellige Dollarbeträge nach oben.

Und Sony?

Ironischerweise soll die PlayStation 5 aktuell stabiler dastehen. Sony habe, so der Leaker, große RAM-Mengen eingekauft, als die Preise niedrig waren. Das verschaffe dem Unternehmen kurzfristig Spielraum, und könnte sogar erklären, warum die PS5 zum Black Friday und in Japan deutlich günstiger angeboten wird.

Das heißt nicht, dass Sony langfristig verschont bleibt. Aber während Microsoft offenbar auf Sicht fliegt, hat PlayStation zumindest ein paar Monate Vorsprung.

Die Xbox Series X|S befinden sich ausgerechnet jetzt in einem schwierigen Moment. Das Game-Pass-Modell wurde teurer, Microsoft ordnet seine Hardwarestrategie neu, und parallel spricht Xbox-Präsidentin Sarah Bond öffentlich über die nächste Konsolengeneration. Eine erneute Preisanpassung bei der aktuellen Hardware – noch dazu aus externer Not – wäre ein weiterer Stolperstein in einem ohnehin wackeligen Jahr.

Wer mit dem Kauf einer Xbox Series X|S liebäugelt, sollte die Entwicklung aufmerksam beobachten. Wenn der Leaker recht behält, könnten die derzeitigen Preise nicht lange halten.

Microsoft hat sich zu den Leaks bisher nicht geäußert. Ob es wirklich zu Preissteigerungen kommt, hängt davon ab, wie stark die globale RAM-Verfügbarkeit einbricht, und ob Microsoft kurzfristig alternative Lieferketten auftut. Die Branche erlebt gerade die erste große Hardware-Verwerfung unter dem Einfluss der KI-Ökonomie.