Xbox Series X|S Preiserhöhung: Microsoft wagt ein Risiko und setzt auf neue Optionen

Microsofts Xbox Series X|S könnte in Zukunft noch teurer werden, zumindest deutet die aktuelle Entwicklung in Vietnam darauf hin. Reuters berichtet, dass Foxconn und Luxshare ihre Produktionskapazitäten für Spielkonsolen massiv ausbauen.

Laut Dokumenten, die den lokalen Behörden vorliegen, plant Foxconns Tochterunternehmen Fushan Technology bis zu 4,8 Millionen Xbox-Konsolen jährlich herzustellen. Luxshare will parallel bis zu 4,5 Millionen Geräte produzieren.

Vietnam spielt damit eine immer größere Rolle in der weltweiten Lieferkette für Spielehardware. Schon bisher laufen dort Smartphones, Tablets und andere Elektronik für internationale Märkte vom Band. Jetzt steigt die Bedeutung des Landes auch für Microsoft spürbar.

Warum das die Preise beeinflussen könnte

Mehr Konsolen klingt erst einmal nach gutem Service für Gamer. Doch die Realität ist komplex. Produktionsausweitung bedeutet Investitionen, steigende Material- und Transportkosten, und genau diese Faktoren könnten Microsoft nicht unberührt lassen. Historisch zeigen solche Situationen oft eine leichte Preisverschiebung beim Endkunden. Für potenzielle Käufer der Xbox Series X|S heißt das: Wer noch wartet, könnte tiefer in die Tasche greifen müssen.

Fushan Technology und Luxshare selbst haben sich bislang nicht öffentlich geäußert. Foxconn kommentiert keine einzelnen Standorte. Die Investitionen in Vietnam summieren sich aber bereits auf Milliardenhöhe, und das Unternehmen baut nicht einfach zum Spaß aus.

Diversifizierung jenseits Chinas

Die Erweiterung ist Teil eines größeren Trends. Hersteller verlagern Fertigungen aus China, um global unabhängiger zu werden. Vietnam profitiert davon massiv, nicht nur bei Konsolen, sondern auch bei Smartphones, Smartwatches und Wearables. Fushan plant beispielsweise 30 Millionen zusätzliche Handys pro Jahr sowie neue Produktionslinien für smarte Fitnessgeräte.

Für Gamer ist das doppelt spannend. Einerseits könnten Lieferengpässe in Zukunft abnehmen. Andererseits könnten steigende Produktionskosten durch Materialpreise oder Logistik am Ende in den Endpreis einfließen.

Die Nachrichten aus Vietnam zeigen, dass Microsoft und Partner wie Foxconn und Luxshare auf massives Wachstum setzen. Für die Xbox Series X|S ist das ein zweischneidiges Schwert: mehr Verfügbarkeit, aber auch ein erhöhtes Risiko für Preiserhöhungen. Wer noch überlegt, zuzuschlagen, sollte die Entwicklungen im Auge behalten, günstiger wird es kurzfristig nicht unbedingt.