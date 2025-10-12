Xbox Series X|S: Target und Walmart ziehen ebenfalls den Stecker

Was vor wenigen Tagen bei Costco begann, scheint sich jetzt wie eine Pandemie auszuweiten. Auch die US-Riesen Target und Walmart sollen ihre Xbox-Bestände abbauen. Laut mehreren Mitarbeitern, die sich auf Reddit äußerten, werden derzeit Spiele, Konsolen und Zubehör aus dem Sortiment entfernt, teilweise sogar komplett.

Ein Nutzer berichtet, dass in seiner Target-Filiale sämtliche Xbox-Titel auf „discontinued“ gesetzt wurden. Ein anderer postete Fotos leer geräumter Regale und zitierte den Elektronik-Manager mit den Worten, man werde „keine Systeme, Spiele oder Zubehör mehr führen“. Ähnliche Aussagen gibt es auch aus Walmart-Filialen, wo Umbauten angeblich ohne Xbox-Sektion geplant sind.

Kaum Xbox-Produkte im Online-Bestand

Ein Blick in die Online-Bestände von Target untermauert diese Berichte zumindest teilweise, wie The Gamer feststellt. In einigen Regionen – etwa rund um Kansas City – sind Xbox Series S-Konsolen und Spiele nur noch vereinzelt verfügbar. Stattdessen dominieren PS5- und Switch-Produkte deutlich: mehr Auswahl, mehr Vorrat, mehr Sichtbarkeit.

Offizielle Stellungnahmen seitens Microsoft, Target oder Walmart gibt es bislang nicht, aber dieser offensichtliche Rückzug passt ins Bild, wonach die Produktion der Xbox Series X|S bereits eingestellt worden sein soll und es keine Nachlieferungen mehr geben wird.

Und auch wenn Reddit keine offizielle Quelle ist, zeigen die vielen übereinstimmenden Beobachtungen zumindest einen Trend: Die Xbox verliert im stationären Handel offenbar weiter an Präsenz, und das zu einem Zeitpunkt, an dem Microsoft ohnehin stärker auf Cloud und Game Pass als auf Konsolen setzt.

Microsofts Vision von ‚Retail-less Gaming‘ nimmt Formen an.

Ein Signal mit Symbolkraft

Ob Target und Walmart tatsächlich dauerhaft aussteigen, bleibt offen. Doch selbst wenn es sich um lokale Entscheidungen handelt, ist die Symbolik klar: Während Sony und Nintendo weiterhin stark im Regal vertreten sind, verschwindet die Xbox immer öfter aus der Wahrnehmung – buchstäblich.

Microsoft dürfte das nicht kaltlassen. Denn egal, wie digital die Zukunft des Gamings wird: Sichtbarkeit im Handel bleibt ein Faktor. Wenn die Xbox Series X|S beim Einkauf nicht mehr auffällt, fällt sie irgendwann ganz weg.

Microsoft bereitet sich indes auf den Marktstart der Xbox Next vor. Das passt ins aktuelle Bild: Laut Berichten tritt man in der kommenden Generation erneut mit roher Power und einer Hybrid-Konsole an. Ob dies ein erfolgreiches Mittel gegen die PS6 sein wird, bleibt abzuwarten.