Latest

Xbox-Server down: Lizenz-Spike blockiert digitale Spieledateien

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
2 Min Read
10 Kommentare

Xbox-Serverdown verhindert Log-in und Spielstarts. Microsoft bestätigt Störung der DRM-Lizenzprüfung bei digitalen Käufen.

Xbox Logo Red

Ein weltweiter Serverausfall legt aktuell die Online-Funktionen des Xbox-Netzwerks lahm und verhindert den Start digital gekaufter Spiele. Microsoft hat die Probleme beim Log-in, der Bibliothek und dem Store offiziell bestätigt. Nach Sony in der vergangenen Woche ist dies nun der nächste große Ausfall dieser Art.

DRM-Abfrage blockiert lokale Installationen

Der Grund für die Fehlermeldungen beim Spielstart liegt in der Digital-Rights-Management-Architektur (DRM). Selbst bei lokal installierten Singleplayer-Titeln fragt das System bei jedem Start eine gültige digitale Lizenz über die Server ab. Bleibt die Antwort der Microsoft-Infrastruktur aus, sperrt die Konsole den Zugriff vorsorglich.

Das System unterscheidet im Standardbetrieb nicht zwischen einem reinen Offline-Titel und einem Multiplayer-Service. Aus technischer Sicht greift hier der integrierte Schutzmechanismus gegen Software-Piraterie. Fällt die Validierungsschnittstelle aus, wird der ehrliche Käufer ausgesperrt.

Heim-Xbox als Notfall-Sicherung

Lokal gespeicherte Spiele lassen sich während eines Netzwerkausfalls nur dann ohne Serververbindung starten, wenn die Konsole in den Einstellungen als primäre „Heim-Xbox“ hinterlegt ist. Ist diese Option aktiv und wird die Konsole manuell in den Netzwerkeinstellungen auf den Offline-Modus gestellt, greift das System auf lokal hinterlegte Zertifikate zurück.

Viele Nutzer haben diese Funktion jedoch nicht konfiguriert oder nutzen Cloud-Saves und Multi-Konsolen-Setups. In diesen Szenarien verweigert das System den Start komplett. Versuche, die Heim-Xbox-Einstellung während des laufenden Ausfalls anzupassen, schlagen fehl, da auch diese Änderung eine funktionierende Serververbindung erfordert.

More Read

Halo Campaign Evolved Tech
Halo 2 Remake und Multiplayer – legt Microsoft nach?
Halo Playstation
Halo: Campaign Evolved – Early Access sperrt zahlende Premium-Käufer aus
Game Pass May 26
Microsoft testet werbefinanziertes Cloud-Gaming bei Xbox Insiders

Der Ausfall demonstriert erneut die Verwundbarkeit rein digitaler Vertriebsmodelle. Wer seine Spiele ausschließlich digital bezieht, verliert bei zentralen Serverproblemen die Kontrolle über die eigene Bibliothek. Wer Anmelde- und Startprobleme umgehen will, muss seine Konsole bereits im Vorfeld im voll funktionsfähigen Zustand als Heim-Xbox definieren.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
10 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Peter Müller
27. Juli 2026 14:29

Aber aber aber digital only ist doch sooooo toll

0
Antworten
Mirko Komtrikru
27. Juli 2026 15:40

Ich habe keine Probleme

0
Antworten
OmniGamer
27. Juli 2026 16:41

Der Unterschied zum Ausfall vom Freitag/Playstation ist, dass man jetzt keine digitalen Spiele starten, weil alle Lizensen revoked wurden, am Freitag konnte man alle installierten Spiele starten und spielen.

Da muss Xbox/ Gamepass echt dran arbeiten, weil die bei jedem Start diese Abfrage machen, Sony macht das 1x pro Monat/Spiel

0
Antworten
Rene Hab Keinen
27. Juli 2026 11:22

Ich zocke seit gestern Abend kein Problem 😏🤣

0
Antworten
David Loch
27. Juli 2026 11:54

Und was nützt das ganze digital was wenn kein internet da ist oder die server down sind ich sehe es kommen beim release von gta 6 dann die server auch down sind

1
Antworten
Kadıköy Boğası
27. Juli 2026 12:48
Reply to  David Loch

David Loch Stimmt, digitale Dienste hängen oft vom Internet und funktionierenden Servern ab. Wenn zum Release von GTA 6 Millionen gleichzeitig online gehen, sind Serverprobleme durchaus möglich. Das heißt aber nicht, dass „alles Digitale“ nutzlos ist – viele Spiele lassen sich trotzdem offline spielen oder werden nach kurzer Zeit wieder erreichbar sein.

0
Antworten
Philipp Horn
27. Juli 2026 13:05
Reply to  David Loch

David Loch stimmt. Ich werde mir GTA wahrscheinlich auch holen. Aber garantiert nicht am ersten Tag. Vll ein paar Tage, oder eine Woche später. So nötig hab ichs dann auch wieder nicht.

0
Antworten
Marcel Lunz
27. Juli 2026 13:22
Reply to  Philipp Horn

Philipp Horn die Aussage macht nicht mal ansatzweise Sinn…

0
Antworten
Daniel Wolf
27. Juli 2026 15:54
Reply to  David Loch

David Loch wenn ich ein offline spiel hole, spielt es gar keine Rolle ob auf CD oder digital , beides wird von Platte angespielt .und wenn du den eigentlichen Download meinst, der Start bei gta zb 14 Tage eher um genau sowas zu vermeiden

0
Antworten
Laif Ru
27. Juli 2026 13:11

Irgendwie schön weil ich die Schadenfreude von den Xbox Leuten nicht aushielt es ist sinnlos an sich ist auch das scheiße aber ich finde es gut wenn Leute meinen die haben Überwasser und dann plötzlich auch nackig da stehen

1
Antworten

The Trends

PlayStation Store Summer Sale Wave 2: Starfield & Indiana Jones deutlich reduziert

Der PlayStation Store Summer Sale wurde aktualisiert! Neue Top-Deals für PS5 &…

Keine Kommentare

#PSBlackout: Warum auch dieser Boykott gegen Sony reine Zeitverschwendung ist

Die Gamer-Community plant einen absurden Streik gegen Sonys Disc-Aus. Warum die #PSBlackout-Aktion…

18 Kommentare

DoesItPlay widerlegt die Disc-Kritik nicht: „offline spielbar“ heißt keineswegs „dauerhaft gesichert“

DoesItPlay beweist keine Rettung der Disc: Warum Offline-Lauffähigkeit ohne Updates keine echte…

6 Kommentare

You Might Also Like