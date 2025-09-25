Xbox Showcase auf der Tokyo Game Show 2025 – Hier könnt ihr den Livestream verfolgen

Xbox meldet sich direkt aus Japan: Am 25. September 2025 um 12 Uhr startet der Xbox Showcase auf der Tokyo Game Show. Spieler weltweit können gespannt sein auf neue Titel aus den Xbox-Studios und Partnerprojekten aus Japan und Asien.

Der Fokus liegt klar auf Japan-inspirierten Inhalten und Games, die direkt aus Asien kommen. Microsoft will damit nicht nur Fans in Japan abholen, sondern auch ein globales Publikum verbinden. Erwartet werden Gameplay-Einblicke, Ankündigungen und Updates zu bereits bekannten Projekten.

Konkrete Release-Daten oder Details zu exklusiven Titeln gibt es noch nicht. Trotzdem lohnt sich der Broadcast: Er zeigt, welche Richtung Xbox im internationalen Kontext einschlägt und wie stark die Zusammenarbeit mit asiatischen Entwicklern wächst.

Wer auf frische, kreative Games aus Japan und Asien steht, sollte den Xbox Showcase nicht verpassen.