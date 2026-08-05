Xbox Showcase auf der Tokyo Game Show 2026 offiziell terminiert

Microsoft zeigt den nächsten Xbox Showcase auf der Tokyo Game Show 2026. Am 17. September 2026 rollt der Stream um 12:00 Uhr deutscher Zeit an.

Die Messe erweitert ihr Zeitfenster dieses Jahr auf fünf Tage und läuft vom 17. bis 21. September. Für uns Spieler bedeutet das schlicht mehr Raum für Ankündigungen und Trailer. Microsoft platziert den eigenen Stream direkt zum Auftakt am Donnerstagmittag. Punktlandung.

Was bedeutet das für die Community?

Der TGS-Showcase richtet sich traditionell stark an das japanische Publikum und den asiatischen Markt. Wer hier große Blockbuster-Enthüllungen aus den westlichen First-Party-Studios erwartet, wird enttäuscht werden. Der Fokus liegt erfahrungsgemäß auf japanischen Partnerschaften, kleineren Überraschungen und Fristen für den Xbox Game Pass. Genau das macht das Event spannend. Man muss es nur richtig einordnen.

Konkrete Spiele hält Microsoft zwar noch unter Verschluss, aber die Ausrichtung der TGS ist klar gesetzt. Wir erwarten frisches Gameplay zu bereits angekündigten Projekten aus Asien, neue Game-Pass-Deals und weitere Partnerschaften mit japanischen Traditionsstudios. Sega, Square Enix oder Capcom nutzen diesen Stream regelmäßig für Überraschungen. Ein neues Spin-off oder späte Portierungen für das Xbox-Ökosystem sind fast schon Pflichtprogramm.

Japan, we'll see you soon!



🗼XBOX Tokyo Game Show 2026 Broadcast

🎊 XBOX Fanfest Tokyo



See you on September 17 💚 #TGS2026 #XBOXFanFest #XBOXTGS pic.twitter.com/Rftxf3Y5Dj — XBOX (@XBOX) August 4, 2026

Wer nur auf einer PlayStation 5 unterwegs ist, darf diesen Stream keinesfalls ignorieren. Microsoft zeigt auf der TGS vor allem Multiplattform-Titel von dritter Seite. Viele der dort gezeigten Trailer und Ankündigungen landen am selben Tag mit einem PS5-Logo im Store. Wer wissen will, welche japanischen Rollenspiele oder Action-Hits demnächst auf der eigenen Konsole aufschlagen, schaut zu.

Der Termin steht fest, konkrete Spiele hält Microsoft noch unter Verschluss. Erwartet keine gigantische Revolution für das eigene Wohnzimmer, sondern gezielte Updates für Fans japanischer Spielekultur. Die Erwartungshaltung gehört nach unten geschraubt. Schaltet ein, wenn ihr Bock auf frische Partner-Deals habt.

Welcher japanische Entwickler muss dieses Jahr auf der Xbox-Bühne liefern – und reicht euch ein starker Schwung neuer Game-Pass-Titel aus Asien?