Xbox Showcase & Starfield Direct ab 19 Uhr hier im Livestream

Anders als die reine Marketing-Show von Sony, verspricht Microsoft im Vorfeld, dass es deutlich mehr Gameplay- und In-Game Eindrücke geben wird. Dazu holt man die Entwickler teils auf die Bühne, die ihre Spiele persönlich vorstellen werden. In dem Punkt hat Microsoft also schon jetzt gewonnen.

Hoffnungen gibt es zudem auf Fable, Senua’s Saga: Hellblade 2, Avowed, Forza Motorsport, STALKER 2, The Outer Worlds 2 und Flintlock: The Siege of Dawn. Im Grunde alles potenzielle und einzigartige Hits, die langsam nur mal erscheinen sollten.

Die Erwartungen an den Xbox Showcase sind in diesem Jahr riesig, nachdem es aus Sicht der Spiele weiterhin sehr schleppend auf der Xbox Series X|S läuft. Vor allem die fehlenden und großen First-Party Games sind ein riesiges Manko, das der Xbox-Hersteller seit Jahren mit sich herum trägt, während jüngste Releases wie Redfall viele enttäuschten .

