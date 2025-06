Xbox Showcase überstrahlt Sonys State of Play – ein ungleiches Duell

Das Summer Game Fest 2025 – ein Mix Hoch und Tiefs. Während Sony sich mit einem eher durchwachsenen State of Play begnügt hat, fuhr Microsoft beim Xbox Showcase (mal wieder) schwere Geschütze auf – und das nicht nur exklusiv, sondern auch plattformübergreifend. Das Resultat ist ein deutliches Ungleichgewicht, das die aktuelle strategische Ausrichtung beider Unternehmen schmerzhaft offenlegt. Für PlayStation-Fans ist dies zugleich und dennoch ein Glücksfall.

State of Play: Mehr Schatten als Licht

Sonys jüngster State of Play war okay – mehr aber auch nicht. 007: First Light konnte als Highlight für Aufmerksamkeit sorgen, ebenso wie der kurze Auftritt von „Death Stranding 2“. Doch das war’s dann im Großen und Ganzen. Der Rest bestand vor allem aus Third-Party-Material und dem Verweis auf ein „Ghost of Yotei“-Nachfolge-Showcase im Juli.

Eigene First-Party-Inhalte? Fehlanzeige. Und genau hier liegt das Problem. Sony wirkt aktuell schwach aus Sicht eines PlayStation-Fans. Man verlässt sich zu stark auf Third-Party-Publisher, während First-Party-Produktionen entweder weit entfernt oder strategisch zurückgehalten werden. Die fehlgeleitete Live-Service-Strategie schlägt nun voll durch – oder besser gesagt: Sie implodiert mit Ansage und reißt das mühsam aufgebaute Image der PS4-Ära mit in den Abgrund. Es wird vermutet, dass „Marathon“ eigentlich als weiterer Showcase-Höhepunkt geplant war, aber angesichts der negativen Resonanz auf Bungies kommendes Großprojekt lieber zurückgestellt wurde. Offiziell ist dazu allerdings nichts bekannt.

Was besonders irritiert: Man traut Sony eigentlich mehr zu – ein Unternehmen mit dieser Geschichte, dieser IP-Power und Produktionsqualität müsste auf einem ganz anderen Level kommunizieren. Doch die Realität sieht anders aus. Sony hat sich mit der Live-Service-Strategie offenbar derart verrannt, dass sie aktuell kaum noch fähig wirken, große Spiele auch nur anzukündigen. Die Vorsicht, mit der man sich selbst zensiert, spricht Bände – sei es aus Angst vor Shitstorms, Entwicklungsproblemen oder interner Unsicherheit.

Insgesamt bleibt der Eindruck: Das war die schwächste Sony-Show seit Jahren.

Summer Game Fest: Ein Horror-Highlight rettet die Show

Zwischen Sonys Zurückhaltung und Microsofts Feuerwerk lieferte das Summer Game Fest immerhin einen klaren Moment, der hängen blieb: Resident Evil 9. Die Enthüllung des nächsten Hauptteils der langlebigen Reihe war für viele das eigentliche Highlight des Events – atmosphärisch stark, visuell beeindruckend, und vor allem ein Hoffnungsschimmer für klassische AAA-Erwartungen.

Der Rest der Show war im Erwartbaren. Geoff Keighleys Event punktete wie üblich mit Vielfalt, wirkte aber phasenweise zu diffus, um als starkes Gesamterlebnis in Erinnerung zu bleiben. Umso bemerkenswerter, wie sehr Resident Evil 9 aus dem Line-up hervorstach. Es war der seltene Moment, in dem klassische Inszenierung, Markenwert und klare Botschaft zusammenfanden.

Xbox Showcase: Breite, Tiefe – und Überraschung

Ganz anders Microsoft. Beim Xbox Showcase wurde nicht nur eine beeindruckende Anzahl an Spielen präsentiert – viele davon erscheinen auch auf der PS5. Trotzdem: Die Show hatte Struktur, Rhythmus und Highlights.

Von The Outer Worlds 2, Indiana Jones: The Order of Giants, Ninja Gaiden 4 bis hin zu Überraschungstiteln wie Mudang: Two Hearts oder Clockwork Revolution – die Bandbreite war beeindruckend, obwohl man sich nur 25 Minute mehr Zeit genommen hat. Selbst alte Marken wie Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 feiern ihr Comeback. Klar, ein The Elder Scrolls 6 war jetzt nicht dabei. So what! Und obwohl Gears of War: Reloaded Xbox-Fans besonders freut, ist bemerkenswert, wie viele dieser Titel auch auf der PS5 landen.

Das wird auch von der Community klar erkannt. Ein Kommentar hier auf PlayFront bringt es auf den Punkt:

„Das war ein Showcase von dem sich Sony echt ne Scheibe abschneiden kann. Aber, viele der Titel kommen eben auch für die PS5. Das einzige was weh tut, ist das gefühlt jedes Spiel im Gamepass landet.“

Genau hier liegt Microsofts zusätzlicher strategischer Vorteil: Der Game Pass. Wer einen PC oder eine Xbox besitzt, braucht schlicht kaum noch Spiele zu kaufen. Und auch PS5-Spieler merken langsam, dass sie für viele Titel mehr zahlen – bei gleichem Inhalt.

Der Unterschied wird sichtbar

Sony hat einen Showcase abgeliefert, der eher für strategische Zurückhaltung als für mangelnde Qualität steht. Microsoft hingegen zeigt, wie man Breite, Qualität und Zugänglichkeit miteinander verbindet. Dass viele Xbox-Titel auch für PlayStation erscheinen, ist paradoxerweise ein Beleg für Sonys Plattformstärke – selbst Microsoft will dort sein, wo die Spieler sind. Gleichzeitig profitiert Sony vom Content, ohne die Entwicklungskosten zu tragen. Und dennoch ist es auf den zweiten Blick ein schmerzhafter Hinweis auf die eigene Schwäche.

Ob Sony im Juli mit dem „Ghost of Yotei“-Showcase seine wahren Karten auf den Tisch legt, bleibt spannend. Stand jetzt führt Microsoft das Kommunikationsspiel – Sony könnte aber bewusst auf den großen Konter setzen.

Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung? Xbox vorne, Sony auf Kurskorrektur oder nur eine Momentaufnahme? Diskutiert mit!