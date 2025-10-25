Xbox sieht in Sony keine Konkurrenz mehr – jetzt stehen diese Services im Fokus

Xbox hat offiziell erklärt, dass die größte Konkurrenz nicht länger von anderen Konsolen kommt, sondern von Plattformen wie TikTok und Streamingdiensten. Laut Matt Booty, Präsident der Xbox Game Studios, konkurriert Microsoft mittlerweile „mit allem, was die Freizeit der Menschen beansprucht“.

In einem Interview mit der New York Times sagte Booty, Xbox wolle „die Spieler dort abholen, wo sie sind“. Das klingt harmlos, bedeutet aber, dass das klassische Konsolenrennen mit Sony und Nintendo für Microsoft keine Priorität mehr hat. Stattdessen sieht man die Zukunft in Multiplattform-Strategien, und in der möglichst breiten Monetarisierung des eigenen Spielekatalogs.

Multiplattform statt Exklusivität

Der Richtungswechsel ist nicht neu, aber jetzt endgültig offiziell. Nach dem Start einiger Xbox-Spiele auf PlayStation im Jahr 2024 folgten mittlerweile Schwergewichte wie Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle oder Gears of War: Reloaded. Selbst Halo, einst Synonym für die Marke Xbox, erscheint bald auf Sonys Konsole.

Xbox-Chefin Sarah Bond nannte Exklusivtitel kürzlich „ein überholtes Konzept“. Ein Satz, der noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre, heute aber perfekt zum Umbau des Konzerns passt. Der Fokus liegt klar auf Game Pass, Cloud-Streaming und einer Plattformstrategie, die Hardware nur noch als Zugangspunkt begreift.

Der Preis der Transformation

Parallel dazu spart Microsoft massiv: Nach tausenden Entlassungen und der Schließung mehrerer Studios soll die Gaming-Sparte deutlich profitabler werden. Der Game Pass Ultimate wurde um 50 % teurer, die Xbox Series-Konsolen wurden gleich zweimal im Preis angehoben.

Dennoch zeigen erste Zahlen, dass der neue Ansatz funktioniert: Zwischen April und Juli stammten sechs der zehn meistverkauften PS5-Spiele von Microsoft – ironischerweise also vom „Konkurrenten“, den man offiziell gar nicht mehr als solchen betrachtet.

Xbox im Streaming-Zeitalter

Was Booty sagt, ist weniger Provokation als Realitätssinn. In einer Zeit, in der Jugendliche mehr Zeit auf TikTok als mit Spielen verbringen, konkurriert Xbox tatsächlich um Aufmerksamkeit, nicht nur um Marktanteile. Die Marke positioniert sich als Entertainment-Dienstleister, weniger als klassische Konsolenmarke.

Für traditionelle Fans mag das ernüchternd klingen, doch Microsoft spielt langfristig: weniger „Konsole gegen Konsole“, mehr „Game Pass gegen alles andere“.

Während Sony mit der PS5 Pro und PS6 weiter auf Hardwareleistung setzt, definiert Xbox seine Rolle neu, als Anbieter von Inhalten, nicht Geräten. Die Frage ist nur, ob Spieler diesen Strategiewechsel mitgehen oder irgendwann merken, dass man auch TikTok nicht abonnieren muss, um unterhalten zu werden.