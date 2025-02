Xbox-Spiele auf PS5: Ein Geschenk des Himmels oder nur cleveres Kalkül?

Unabhängig von Microsofts Motiven: Für PlayStation-Spieler ist es ein Gewinn. Exklusivtitel wie „ Starfield“ oder „Indiana Jones and the Great Circle“ können bzw. werden bald auf der PS5 verfügbar sein – ein Szenario, das vor wenigen Jahren noch undenkbar war. Yoshida fasst es treffend zusammen: „Sie werden auf Spiele zugreifen können, auf die sie zuvor keinen Zugriff hatten.“ Dies gilt auch für „Forza Horizon 5“ für die PS5 und spekulativ für „Hellblade 2“, dessen Exklusivität bereits als Fehler bezeichnet wurde.

In einem Interview mit Sacred Symbols+ warf Yoshida eine bemerkenswerte Feststellung in den Raum: „Ich vermute, Microsoft ist der größte Publisher auf PlayStation.“ Eine ironische Wendung, wenn man bedenkt, dass Xbox und PlayStation jahrzehntelang als erbitterte Rivalen galten. Doch mit sinkenden Hardware-Verkäufen der Xbox Series X|S und der Strategie, den Game Pass als Hauptstandbein zu etablieren, scheint Microsoft die eigene Zukunft neu zu definieren.

Microsoft bringt seine einst exklusiven Xbox-Spiele auf die PlayStation 5 . Ein kluger Schachzug oder der Anfang vom Ende der Konsolenkriege? Shuhei Yoshida, ehemaliger PlayStation-Manager, sieht in diesem Schritt vor allem eines: einen Gewinn für PlayStation-Besitzer. Doch was steckt wirklich dahinter?

