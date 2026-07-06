Xbox stößt Undead Labs, Ninja Theory und Double Fine ab

Radikaler Umbau bei Xbox: Microsoft streicht 4.800 Stellen und stößt Undead Labs, Ninja Theory sowie Double Fine ab. Die ersten Details zum Xbox-Reset!

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Niklas Author 2026
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Niklas Bender
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Editor-in-Chief bei PlayFront und Spezialist für kritische Analysen. Niklas Bender steht für eine klare redaktionelle Kante und furchtlosen Journalismus. Sein Fokus: die Dekonstruktion von PR‑Floskeln. Er...
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Senua

Microsoft reduziert die Gaming-Sparte im bis dato größten Umbau der Markengeschichte um rund 4.800 Arbeitsplätze und trennt sich zeitgleich von vier bekannten Entwicklungsstudios. Der Konzern korrigiert damit die aggressive Einkaufspolitik der vergangenen Jahre radikal, um die schwachen Margen der Sparte anzugleichen.

Xbox-CEO Asha Sharma verkündete die jüngste Entlassungswelle, die sich über das gesamte Geschäftsjahr 2027 erstrecken wird. Konkret fallen 1.600 Stellen mit sofortiger Wirkung bei Xbox weg. Betroffen sind alle Abteilungen inklusive Activision Blizzard, Bethesda und King. Parallel dazu stößt Microsoft vier First-Party-Studios komplett ab.

Die Entwickler von Compulsion Games und Double Fine Productions wechseln unter der Führung des jeweiligen Managements in die Unabhängigkeit und behalten ihre Markenrechte. Für Undead Labs und Ninja Theory wurden neue, namentlich noch nicht genannte Publisher gefunden, um den laufenden Betrieb zu übernehmen.

Laufende Projekte wie „State of Decay 3“ und das nächste Projekt von Ninja Theory sollen laut Konzernaussage zwar finanziert und fertiggestellt werden, erscheinen künftig aber außerhalb des Xbox-Ökosystems. Für das französische Studio Arkane Lyon wurde ein rechtlich vorgeschriebenes Konsultationsverfahren eingeleitet, wodurch die Zukunft des lizenzierten Blade-Spiels komplett offenbleibt.

Das Scheitern des Abo-Modells im harten Marktumfeld

Die offiziellen Begründungen aus der Chefetage verzichten dieses Mal auf das übliche PR-Geschwätz. Sharma stellte unmissverständlich klar, dass das Geschäft nicht gesund sei. Die operative Marge von Xbox liegt demnach um das Drei- bis Zehnfache unter der von vergleichbaren Plattform-Betreibern und Publishern. Der Versuch, das strukturelle Defizit durch das Wachstum des Game Pass, Multiplattform-Releases und massive Studio-Akquisitionen auszugleichen, schlug schlicht fehl. Das Wachstum blieb hinter den Erwartungen zurück. Punkt.

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Dazu gesellt sich die anhaltende Flaute auf dem Konsolenmarkt, die Microsoft aufgrund der ohnehin niedrigeren Hardware-Basis härter trifft als die Konkurrenz. Die Konsequenz ist ein rücksichtsloser Rückzug auf die profitablen Kernmarken. Studios wie Double Fine oder Ninja Theory dienten beim Einkauf primär als prestigeträchtiges Futter für das hauseigene Abonnement, konnten die enormen Entwicklungskosten auf rein wirtschaftlicher Ebene aber nie eigenständig rechtfertigen. Microsoft zieht nun die Reißleine.

Für Spieler endet damit die Illusion, dass unbegrenzte Tech-Milliarden eine Garantie für langfristige Stabilität sind. Wer auf exklusive Blockbuster im Game Pass gehofft hat, steht vor den Trümmern einer verfehlten Wachstumsstrategie.

„State of Decay 3“ und „Senua“ kommen zwar weiterhin, aber als klassische Vollpreistitel auf allen Plattformen. Die Konsolen-Hardware von Xbox verliert durch diesen Aderlass endgültig ihr ohnehin dünnes Fundament an Alleinstellungsmerkmalen. Am Ende regiert das Geld, nicht die Marke.

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4 Comments
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Crydog
6. Juli 2026 20:44

Hauptsache state of decay 3 kommt noch raus

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Andree Christen
6. Juli 2026 14:46

Die einzigen die momentan gute Schlagzeilen machen sind wirklich nur Nintendo

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Julian Misanthrop
6. Juli 2026 15:22

Keines der aktuell angekündigten Spiele wird eingestellt und laufen aktuell weiter bis zu Release Ninja und Undead wurden verkauft die Jobs und die Spiele sind Finanziell gesichert dazu sind Double Fine und Complusion wieder unabhängig

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Thorsten
6. Juli 2026 18:10

Dann wird wohl State of Decay 3 früher oder später auf die Playstation kommen…

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