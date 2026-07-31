Xbox-Strategie 2027: Asha Sharma plant Turnaround, aber ohne Hardware?

Microsoft-Gaming-Chefin Asha Sharma skizziert in einem internen Memo für das Geschäftsjahr 2027 vier strategische Pfeiler. Nach dem Kahlschlag von 3.200 Stellen soll die Marke Xbox bis 2030 wieder zweistellig wachsen.

Der Stellenabbau von 1.600 Mitarbeitern per sofort und weiteren 1.600 Entlassungen im laufenden Geschäftsjahr bilden die Grundlage des internen Dokuments. Die Führungsetage begründet die Restrukturierung mit einer unzureichenden Marge, die laut Sharma drei- bis zehnmal unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das formulierte Ziel für das Geschäftsjahr 2027 ist schlicht die Rückkehr zu steigenden Nutzerzahlen und höheren Umsätzen.

Die Umsetzung stützt sich auf vier Begriffe: Core, Content, Creation und Connection. Unter „Core“ versteht das Management eine Stärkung der Konsolenplattform. „Content“ fordert den Ausbau bestehender Spiele zu globalen Marken. „Creation“ fokussiert sich auf Minecraft als Plattform für Ersteller, während „Connection“ die Reichweite der Marken erweitern soll.

Die Rückkehr zur kaufmännischen Realität

Die Strategie unterscheidet sich kaum von den üblichen Konsolidierungsmustern der Branche. Wer über Jahre hinweg Publisher aufkauft und die Betriebskosten aufbläht, landet bei stagnierenden Konsolenverkäufen zwangsläufig an diesem Punkt. Die Ankündigung, Minecraft nach Jahren der Vernachlässigung als Ersteller-Plattform auszubauen, ist die Verwertung einer ohnehin vorhandenen Basis.

Microsoft richtet den Blick auf das Geschäftsjahr 2030. Bis dahin strebt der Konzern eine Halbierung der Distanz zum langfristigen Ziel von einer Milliarde täglicher Nutzer an. Das erfordert nachhaltiges, zweistelliges Wachstum. Die Zahlen spiegeln den Druck wider, den die Muttergesellschaft auf die Sparte ausübt. Der Fokus verschiebt sich von reinem Plattformwachstum auf messbare Profitabilität.

Bezeichnend bleibt das Schweigen zur Hardware, dem Xbox Project Helix. Neue Konsole? Kein Wort dazu. Während das Management vage vom Stärken der Plattform spricht, fehlt jede konkrete Zusage für zukünftige Hardware-Generationen.

Für Spieler ändert diese Roadmap kurzfristig nichts. Vier Alliterationen ersetzen keine fehlenden Blockbuster, und die Entlassung von 3.200 Mitarbeitern beschleunigt keine Entwicklungsprozesse. Wer eine Xbox besitzt, bekommt dieselben Spiele wie zuvor, nur aus einem ausgedünnten Studio-Netzwerk. Die Strategie dient der Beruhigung von Microsoft-Aktionären, nicht der Bereicherung des Spiele-Katalogs.