Xbox-Strategie nimmt Fahrt auf: Vollbild-Erlebnis kommt auch auf Lenovo Legion Go Gen 2

Microsoft treibt seine Handheld-Offensive voran. Das sogenannte „Xbox-Vollbild-Erlebnis“ (FSE) startet im Oktober auf der Asus ROG Ally-Reihe und soll 2026 auch das Lenovo Legion Go Gen 2 erreichen, wie The Verge berichtet.

Bisher laufen alle Windows-basierten Handhelds wie kleine Gaming-PCs, inklusive Desktop, Hintergrunddiensten und Systemballast. Mit dem neuen Xbox-Modus umgehen Microsoft und Partner diesen Umweg. Statt in Windows landet man direkt in der Xbox-App. Das bedeutet weniger Overhead, mehr Ressourcen für die Spiele. Klingt simpel, ist aber ein cleverer Schachzug, um Windows-Handhelds näher an Konsolen wie die Xbox Series X|S heranzurücken.

Der Asus ROG Ally und der stärkere Ally X sind die ersten Geräte, die den Modus am 16. Oktober erhalten. Und auch Besitzer der ursprünglichen ROG Ally gehen nicht leer aus, die das Update später ebenfalls bekommen.

Lenovo zieht nach

Lenovo hat vor wenigen Tagen sein neues Legion Go Gen 2 vorgestellt, das mit 8,8-Zoll-OLED, 144 Hz, abnehmbaren Controllern und AMD Ryzen-Technik ab Oktober in den Handel geht. Preislich bewegt sich das Handheld zwischen 1.099 und 1.479 US-Dollar, je nach Ausstattung.

Das Legion Go Gen 2 startet zunächst ohne Xbox-Vollbild-Erlebnis. Erst im Frühjahr 2026 soll das Update nachgereicht werden. Immerhin bestätigt Lenovo, dass Spieler dann frei zwischen Windows-Modus und Xbox-FSE wechseln können. Für den Alltag bedeutet dies, dass User das Gerät als Mini-Laptop oder eben als reine Xbox-Handheld-Konsole nutzen können.

Xbox setzt auf Handheld-Kompatibilität

Parallel dazu arbeitet Microsoft am Handheld Compatibility Program. Damit sollen mehr Spiele sofort startklar sein, ohne Basteln an Auflösung oder Controller-Layouts. Zwei Kategorien gibt es: „Handheld-optimiert“ für direkt spielbare Titel und „weitgehend kompatibel“ für Games, die kleinere Anpassungen erfordern. Wer Steam Deck kennt, erkennt die Parallele zum „Deck Verified“-Label.

Microsofts Plan ist logisch: Wenn Windows-Handhelds wie Konsolen wirken, sinkt die Einstiegshürde für Spieler. Für Asus bedeutet das einen klaren Vorsprung, Lenovo muss Fans dagegen auf 2026 vertrösten. Langfristig dürfte sich die Strategie aber lohnen, vor allem, wenn die „Handheld-optimiert“-Labels wirklich für Klarheit sorgen.

Ob das Xbox-Vollbild-Erlebnis am Ende nur eine kosmetische Schicht ist oder tatsächlich Leistung spürbar verbessert, bleibt abzuwarten.